萬潤創意賽 崑大獎項四度稱霸

崑大電機系團隊以「智慧型棒球投球機器人」作品，在萬潤創新創意競賽中，拿下大專組不分類金獎。 （崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

由萬潤科技主辦，崑山科大連續十八年承辦的「萬潤二０二五創新創意競賽」，在激烈競爭中，地主崑大展現ＡＩ與工程創意實力，榮獲大專組一個金獎、一個最佳應用獎、二個最佳創意獎及八項佳作共計十二項殊榮，四度蟬聯獲獎最多學校。

萬潤創新創意競賽以全球大專院校及高中職學生為對象，競賽分為「電機資訊類」與「工程應用類」，另有「碩博士論文組」。其中由地主團隊崑大電機系以「智慧型棒球投球機器人」作品勇奪不分類金獎。

在電機資訊類中，崑大再以「多感測器融合之無人載具」及「智慧交通號誌控制系統研製」分別榮獲最佳應用獎及最佳創意獎；逢甲大學資訊工程學系則以「Pavement AI」榮獲最佳潛力獎。另崑大在該類別亦獲四項佳作。

在工程應用類中，崑大先進應材系「碳極_CarbonZeroCap: 3D 奈米碳管束之永續儲能技術創新應用」與台北教大藝術與造形設計學系「noise OUT」兩組作品同獲最佳創意獎；屏東科大機械系「精密磨削表面粗糙度智能穩健辨識量測系統研發」及明志科大機械系「兼顧表面品質與高強度性能之原型件製作技術開發」同獲最佳應用獎。

輔仁大學職能治療系「職能復建醫療系統」及台北教大藝術與造形設計學系作品「Brux Relief-舒頜貼」則雙雙榮獲最佳潛力獎。崑大也在該項目中再獲得四件佳作。

碩博士論文組由台灣大學機械系拿下金獎、成功大學機械系榮獲銀獎、台灣科大機械系及中興大學機械系則同時獲得銅獎。

高中職組由師大附中普通科以「智慧型腦中風復健裝置」榮獲金獎。