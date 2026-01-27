萬潤慈善基金會認助年菜 支持植物人服務

在社會快速前行的洪流中，仍有許多家庭，因突如其來的意外或長期照顧的責任，被迫放慢腳步，承擔沉重而漫長的人生考驗；萬潤集團旗下公益信託萬潤慈善基金會暨財團法人真善美教育基金會鍾雨茹執行長，延續關懷行動，今年農曆年前，再度支持創世基金會常年服務，認助二百八十六份愛心年菜，並二次公益轉贈路竹、岡山、燕巢地區國中小學弱勢學生家庭。對這些家庭而言，一桌年菜不僅是節慶的溫飽，更是一份「被記得、被在乎」的安心感，讓孩子與家人在歲末寒冬中感受到團圓的溫度，為新的一年注入希望與力量。(見圖)

廣告 廣告

創世基金會今(廿七)日說明，長期照顧是一條沒有終點的路，對植物人家庭而言，創世基金會提供長期穩定的到宅服務，讓原本孤立無援的家庭，不再獨自承受照顧壓力，同時獲得心理支持；四十年來，創世以專業與耐心陪伴無數家庭走過最艱難的時刻，這份堅持，與萬潤集團長期投入公益、落實企業社會責任的初心高度契合，願意長期同行的承諾，不只是伸出援手，更是尊重每一個生命的尊嚴與價值。

萬潤集團這次以實際行動支持「到植物人宅服務」，也守護在地路竹、岡山與燕巢弱勢孩童家庭，讓善的力量持續在社會流動。

每份公益年菜所承載的，不只是物資本身，更是一份被理解、被支持的力量，創世基金會自二○○三年推展免費「到宅服務」，累積服務一萬六千多個家庭，由專業護理人員、社工、義工，到植物人家庭免費指導原床泡澡、照護技巧、並協助輔具物資，紓解照顧者龐大的照護壓力；高雄分會目前服務近二百位植物人及重度臥床老人，呼籲社會各界每月可定期定額支持紙尿褲經費，為植物人帶來清爽與尊嚴，愛心專線○七-二六一二八六一分機九到宅小組。