萬潤盃公益3X3籃球賽 1/24開打 350隊競技

由萬潤科技主辦的「一一五年第三屆萬潤盃-公益3X3籃球錦標賽」將於一月廿四日正式熱血開打，今年賽事共吸引約三百五十支隊伍、超過一千三百位熱血選手踴躍報名參與，以籃球傳遞熱情、用行動支持公益，展現運動與社會關懷結合的正向力量。(見圖)

主辦單位今(十三)日說明，今年適逢萬潤科技邁入三十週年，同時也是「萬潤盃」籃球賽舉辦的第三屆；萬潤科技長期深耕公益、回饋社會，持續以實際行動落實企業社會責任，本屆賽事延續公益初心，將選手報名費全額捐出，並加碼捐款，同時邀請博幼基金會、世界和平會、南台中家扶中心、南台南家扶中心、北台南家扶中心、北高雄家扶中心等六個公益團體到場共襄盛舉，讓籃球賽事不僅是競技舞台，更成為凝聚善意與關懷的重要平台。

活動當天開場表演特別邀請心路基金會醒獅團擔任開場大使，以充滿力量與祝福的演出揭開賽事序幕，象徵勇氣、希望與祝福，也為整場活動注入溫暖而感動人心的公益能量。

第三屆萬潤盃公益3X3籃球錦標賽，期盼透過全民參與的運動賽事，串聯企業、公益團體與社會大眾，共同傳遞愛與正能量，讓公益精神在球場上持續發光。