萬物皆漲…挑節日禮物 這6種CP值高

萬物皆漲大背景下，選擇物美價廉且有意義的禮物，至關重要。

女性出席派對會佩戴各種首飾，Anna Zuckerman是閃耀如真寶石且不讓預算吃緊的珠寶品牌，該品牌有Kathy Hilton和Bethenny Frankel等明星名人加持，從經典耳環、可疊戴手鍊到個性十足男士配飾應有盡有。價格幾十美元到上千美元豐儉由人。

送男性禮物，質感很重要，皮具品牌Tuscan Bull是不錯選擇。Tuscan Bull自1955年以來，一直秉承傳統工藝，以正宗和天然方式生產皮革。其設計生產的Vinci多功能手提包，兼具實用和精緻。只需輕拉肩帶，即可將手提包轉為雙肩包。其產品價格從幾十美元到幾百美元不等，官網節日期間有15%折扣。

CARLOMAR採用有機棉製成各種優質嬰兒睡衣和毯子等，產品以舒適、耐用和環保為理念，讓寶寶舒適安全，產品起價只要9美元。

假日吃很多美食，口腔衛生要注意。ImmunizeLABS的OralMiracle漱口水，可在60秒內消除口臭，自然美白牙齒，強化琺瑯質，逆轉早期蛀牙等。漱口水無酒精、無氟、無色素、無毒，兒童和孕婦可安全使用。

美甲是假日裝扮不可少的一部分，選擇可輕鬆DIY且花色漂亮穿戴甲，更為經濟。Nail Reformation按壓式美甲貼片，以最簡單潮流方式，將DIY與高級時尚完美融合。

對長者來說，禮物有保健性質才顯心意，SB SOX足底筋膜炎專用襪，有效緩解足跟、足弓和跟腱不適。適合長者、長時間站立、病痛恢復的人。只需19.95美元，且其官網有25%折扣。

