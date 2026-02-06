萬物皆漲，1月CPI卻創新低！專家解釋原因：下跌的東西不見得每天消費

主計總處昨（5）日公布今年1月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至0.69%，創下5年新低，相較去年12月的1.3%，漲幅大幅收斂。對此，房地產專家何世昌在臉書發文表示，物價體感漲得兇，CPI年增率卻走低，難道是政府的陰謀？近幾年來，全球通膨問題嚴竣，尤其歐美CPI年增率一度高達5~10%之多，物價飆漲讓民眾大感生活不易。反觀台灣CPI年增率卻控制得十分良好，年增率超過2.5%以上的月份甚少。2026年1月，CPI年增率更僅有0.69%，放眼全球，台灣簡直是控制物價的績優生，沒有通縮（年增率負成長）、沒有通膨（年增率逾2%以上）。

廣告 廣告

何世昌坦言，如此良好的統計數據引起民眾質疑「CPI數據是否造假？」明明生活日用品價格普遍漲很多，為何官方CPI數據卻告訴我們不存在通膨疑慮，這當中藏了什麼貓膩？的確，統計數據背後大有文章。只不過，數據潛藏的玄機與造假無關，因為我國CPI計算與各項物品權重資訊透明，且統計人員具備專業背景，不大可能造假訛騙大眾。

何世昌指出，從主計總處公布的17項「民生物資價格變動概況」來看，普遍有不小的年漲幅，衣服清潔劑、麵包年漲幅逾3%，豬肉年漲7%以上，雞蛋更比去年同期大漲18.3%；這些物品大漲價，外食費用跟著漲，而民眾每天三餐在外，便深刻感受到物價上漲。

那麼，為何整體CPI年增幅不到1%呢？何世昌解釋，因為下跌的項目，主要是石油、煤製品、化學材料等製品，可是這些東西不見得每天會消費，在我們心裡留下的印象沒那麼強烈。我們很難否認，即便整體物價平穩，人們心裡最大的記憶點與共識，還是「物價越來越貴」、「萬物皆漲，只有薪水不漲」。民眾的感受沒有錯，CPI統計數據也沒有錯。錯的，或許是這個時代。

更多風傳媒報導

