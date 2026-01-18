萬獸之王舞藝高強！ 桃園客家獅頭工藝成果展延展 加碼2場導覽

桃園市文化資產保存者葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展，即日起在桃園市客家文化館展出。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市文化資產保存者葉佳水藝師「獅頭製作」教學成果展，即日起在桃園市客家文化館展出「青面貔貅─公貔」、「客家漢獅」等作品，以師徒作品並陳方式，呈現桃園市傳統工藝的傳承樣貌與技藝深度。展覽匯集保存者多年創作與傳習班學員的學習成果，開展以來廣受好評，文化局回應民眾熱烈迴響，展期延至本月底，再加碼25、31日下午規劃2場葉佳水親自解說導覽活動。

桃園市政府於2022年公告登錄「獅頭製作」為桃園無形文化資產傳統工藝，認定葉佳水為保存者。人稱「阿水師」的葉佳水，長年投入獅頭製作與教學，擅長方口獅、貔貅獅等客家獅型，並以五色布製作獅被，形塑出獨具特色的武獅風格。

葉佳水表示，獅被上的「五色布」象徵武館師徒倫理，上有師公、師父，下有徒子、徒孫，合為五代，因此縫製五色布於獅被之上，藉此提醒學習者尊師重道，也寓意技藝世代相傳、開枝散葉，五色布不僅是造型元素，更承載深厚的文化、倫理與傳承意涵。

文化局長邱正生說，傳統獅陣的表現形式有「舞獅」與「武獅」2種型式，具有強身、解厲、鎮煞、護莊、團練、娛樂和慶賀的功能。在客家族群傳統信仰中，所舞的客家正宗開口獅，除了方口獅，貔貅獅是桃園相當具有代表性的客家獅。相較於其他獅陣，貔貅獅在台灣相對少見，其獅頭凹凸分明，額頭上書寫「王」的字號，代表萬獸之王，舞藝高強。

此展同步呈現「葉佳水保存者獅頭製作傳習暨教育推廣計畫」的教學成果，傳習班學員歷時數月，循序向阿水師學習獅頭製作的各項工序、工料與工法，並親手完成作品；多位學員也分享，傳習課程不僅提升製作技術，更讓人深刻體會獅頭工藝所蘊含的武德精神與傳統倫理，對「尊獅重道」有了具體而真實的感受。

