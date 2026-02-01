萬眾矚目兆元宴登場 黃仁勳破謠言大談輝達布局

台北市 / 綜合報導

昨(31)日晚間，萬眾矚目的兆元宴再度登場！輝達執行長黃仁勳宴請供應鏈夥伴，科技大老們齊聚一堂。宴會中除了「搏感情」，黃仁勳也回應市場關注議題。包含ASIC是否衝擊輝達地位，以及投資OpenAI的最新進度。各個市場傳聞與疑慮，他都親自釋疑，說明輝達的定位與布局。

黃仁勳出來，輝達執行長黃仁勳坐在C位，與身旁的台積電董事長魏哲家交頭接耳，站在後方的科技大老們也在調整位置，要擺好姿勢拍照留念。31日晚間萬眾矚目的兆元宴再次登場，台廠各大供應鏈全都出席，除了在門口神情輕鬆拍下合照，席間黃仁勳也站的高高的致詞向夥伴致意，不過外界關注的除了產業情誼還有市場趨勢，日前研究機構指出，未來ASIC可能衝擊輝達GPU，兆元宴上黃仁勳也正面回應。

輝達執行長黃仁勳說：「這樣的說法這並不合邏輯，因為要打造出比輝達更好的ASIC，就必須擁有和輝達一樣強大的工程團隊，這是非常罕見的，輝達現在的規模已經如此龐大，對大多數的團隊來說，不太可能打造出同樣水準的產品。」黃仁勳指出輝達不只是製造晶片，而是提供整個AI基礎建設，他認為雖然ASIC「永遠會 占 有一席之地」，但輝達的產品更靈活多工，至於對OpenAI頗有微詞投資卡關的傳聞。

輝達執行長黃仁勳說：「那完全是胡說八道，我們之所以還沒對他們進行投資，是因為他們這一輪的融資已經在收尾階段，我們將會投資一大筆錢，可能是我們有史以來最大的一筆投資。」對於市場傳聞正面接招，但被問到接下來的行程，黃仁勳還是不改幽默性格，明天(2/1)說：「你也會和魏哲家一起吃晚餐對嗎。」輝達執行長黃仁勳VS.記者說：「我想是的，(在哪裡)，我不能告訴你，你們得自己去找。」兆元宴交流情誼也談全球布局，黃仁勳這回訪台依舊話題不斷。

