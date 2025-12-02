萬科債券展期方案出爐 中國房市低迷影響持續

（中央社記者張淑伶上海2日電）中國房企「優等生」萬科債券連日暴跌，一筆人民幣20億元的債券展期方案出爐，本息全部展延一年，展期條件不如早期出險的房企。中國房地產低迷影響持續擴大，有機構預測情況將延續到2027年。

「22萬科MTN004」是萬科官方宣布展期的首筆債券，餘額20億元（約新台幣88億元），原定於2025年12月15日到期。本次展期議案的表決截止日期為12月12日。

第一財經昨天報導，根據這筆債券的初始方案，現擬展期12個月，調整至2026年12月15日償付本期中票全部本金。展期前已經產生的利息，在延期期間不計復利；展期期間，票面利率維持3%不變，新增利息本金的兌付一同支付。

廣告 廣告

報導說，其他大型開發商在境內債方面通常會採取分期兌付的方式，鮮少出現本息直接展期一年的情況。知情人士提到，此前萬科曾與債券持有人探討過草案，原計劃是分期10%、10%、80%，分幾個月支付完成，「現在給出的方案則是沒有首付，直接展期一年」。

財新網報導引述知情人士說，房地產形勢低迷至此，萬科也不能獨善其身。這一年來，從地方政府到萬科自身，再到施工方、供應商、購房者，以及銀行等多個利益相關方，均蒙受了較大損失，債券持有人最終難以幸免。

報導指出，結合此前房企境內債務重組落地情況，市場普遍預估，萬科現存債券的最終回收率很可能只有面值的20%至30%左右。

自11月26日晚披露萬科該筆中期票據將展期的消息，萬科股債已連續多日下挫。

接下來，萬科仍面臨較大的償債壓力。據華創證券研報，截至今年11月27日，萬科存續債券共15筆，其中境內債13筆，債券餘額合計203.16億元，均為公募債，其中2025-2027年行權到期規模分別為57億元、123.66億元、22.5億元，2026年之前到期債券占比88.9%。

瑞銀2025年11月的最新報告指出，中國房地產下行週期將持續至2027年中期。（編輯：陳鎧妤）1141202