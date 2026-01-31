萬科預告2025年虧損3727億元 業績將持續承壓

（中央社台北31日電）中國房地產巨頭萬科昨天發布2025年度業績預告，指凈虧損約人民幣820億元（約新台幣3727億元），較2024年虧損約494億元進一步擴大。萬科表示，當前依然面臨嚴峻挑戰，經營業績也將持續承壓。

澎湃新聞30日報導，萬科在公告中預計2025年度業績將出現虧損，原因包括房地產開發項目結算規模顯著下降，毛利率仍處低位。報告期內，房地產開發業務結算利潤主要來自2023年、2024年的銷售項目及2025年消化現房和準現房庫存。這些項目的地價成本較高，導致毛利總額大幅減少。

其他原因包括，業務風險敞口升高，信用減值和資產減值；部分經營性業務扣除折舊攤銷後整體虧損；部分非主業財務投資虧損；以及部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值。

萬科表示，當前公司發展依然面臨嚴峻挑戰，經營業績也將持續承壓；將透過戰略聚焦、規範運作和科技賦能等措施，優化業務布局和調整結構，有序地化解風險，擺脫困境。

萬科於30日在深交所互動易平台回覆投資者提問時表示，房地產行業目前正處於新舊模式轉換的重要時期，該公司面臨多重風險挑戰，整體經營形勢依然十分嚴峻。

萬科又表示，大股東深圳地鐵集團仍提供多種形式支持，並幫助萬科維持生產經營穩定。2025年，深鐵累計向萬科提供超過300億元的股東借款，借款條件優於市場水準，幫助萬科緩解流動性壓力。

萬科集團號稱中國房產商「模範生」，其第一大股是深圳市地鐵集團，但在中國整體房市低迷下，也難逃財困的命運。

深鐵集團已累計向萬科提供借款超過300億元，協助萬科應付財務危機。萬科最近有兩筆合計57億元的中期票據展期議案獲債權人通過，讓萬科暫時從流動性危機中獲得喘息空間。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1150131