萬科首次尋求延期償還即將到期的債券

（德國之聲中文網）萬科企業股份有限公司周三晚間（11月26日）發布的公告顯示，該公司將尋求債券持有人批准，延期償還20億元人民幣（約合2.826億美元）的境內債券。這一動向引發金融和房地產市場新一輪擔憂。

萬科是國有房地產開發商，在全國各大城市擁有項目，此次債券延期也是萬科首次公開延期。路透社寫道，萬科的債務重組規模高達3643億元人民幣，加上計息負債，可能遠超恆大和碧桂園等民營同行的違約規模。萬科尚未回復路透社的置評請求。

20億元人民幣的境內債券將於12月15日到期，萬科宣布於12月10日召開債券持有人會議。文件中未提供延期條款的細節。

此外，萬科還有一筆37億元人民幣的債券將於12月28日到期，再下一筆美元債券將於2027年11月到期。

萬科債券周三暴跌

周三早些時候，萬科債券價格大幅下跌，此前媒體暗示萬科可能進行債務重組，這再次引發了人們的擔憂，不知政府會否出手支持危機行業。

萬科的多只人民幣債券跌幅超過20%，部分債券跌幅超過30%，深圳證券交易所暫停了該公司七只債券的交易。

周二，金融信息媒體Octus報道稱，北京已向深圳政府發出初步指示，建議考慮采用“市場化”方式處理萬科的債務問題。萬科總部設在深圳。Octus援引消息人士的話稱，“市場化”是債務重組的委婉說法。

兩名知情人士告訴路透社，國家控股的中金公司已受委托評估萬科的債務。其中一位消息人士稱，幾周前，中金提交給中央政府一份內部報告，其中包括債務重組選項。

中金公司、深圳市政府以及負責監管國有企業的國務院均未回應置評請求。

周三，萬科在香港上市的股票下跌6.3%，其在岸股票跌至2008年以來的最低點。

房地產市場仍在探底

新冠疫情以來，中國家庭和企業信心疲軟帶來的通縮壓力持續存在，在房地產市場上，這一現象尤為明顯。

10月份，新房價格繼續下滑，甚至呈現一年來最大的月度跌幅。標普評級表示，市場仍在探底。

2024年下半年，中國推出了一系列支持市場的關鍵措施，但今年以來尚未出台大規模的新刺激措施。

本月，持有萬科三分之一股份的國有企業深圳地鐵集團同意在2025年和2026年上半年向萬科提供高達220億元人民幣的貸款，交易所公告顯示，貸款將以萬科的資產作為抵押。

瑞霆狗深圳信息技術有限公司（RatingDog）創始人姚煜表示，市場正在重演年初的舊戲。當時，市場猜測萬科無力償還債務，導致債券遭遇大幅拋售，隨後出現政府支持跡象，債券迅速反彈。

姚煜說：“現在，市場傳言深圳已向北京尋求幫助，於是剩下兩種可能：要麼沒有救助，要麼獲得中央政府的支持。”

