萬紫千紅！杉林溪入冬再變裝 「葉牡丹」繽紛鮮嫩

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投杉林溪園區楓紅進入尾聲，目前正值觀賞用高麗菜「葉牡丹」生長期，萬紫千紅植株展現繽紛色彩，讓園區入冬繼楓紅之後再度變裝，最近還因連番冷氣團來襲，讓耐寒的葉牡丹色彩更加鮮豔，「鮮嫩」景致可持續到2月底。

杉林溪園區表示，「葉牡丹」是一種歐洲高麗菜，生長時葉片呈現開放狀態，且不會結成球狀，繁盛葉片層層展開就像牡丹花，才被稱作「葉牡丹」，並依品種有的形狀為圓葉，有的則是皺葉，顏色多樣包含桃紅、深紫、粉黃等，目前園區花卉中心約有7、8000株，在冬天展現繁茂生機。

廣告 廣告

園區也說，冬天生長的葉牡丹相當耐寒，且因彩色的部位就是葉片，因此不像花朵會很快凋零，或是怕被雨水打落的情況，彩色高麗菜的鮮嫩景致預計可持續到2月底。

【看原文連結】

更多自由時報報導

圖解1週天氣！強烈冷氣團週一報到 下探6度週末回暖

三個台南地名冷知識2-1》樂園沒了、汽水停產、船廠也拆光

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

16縣市低溫特報！ 強烈大陸冷氣團午後南下 各地越晚越冷

