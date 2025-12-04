萬美玲接國民黨2要職 續推女權保障、打造最溫暖女力平台

照片來源：萬美玲臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

國民黨3日宣布立法委員萬美玲出任黨副祕書長兼婦女部主任。萬美玲除了表示，感謝黨主席鄭麗文的邀請與信任，將這重任交給她，未來她將繼續推動女性權益保障工作，並將婦女部打造為社會最溫暖的「女力平台」。

「國民黨內有許多女性縣市首長，施政的口碑與滿意度都是名列前茅。」萬美玲也指出，立法院內優秀的女力立委更是女權推動的好戰友，全國還有許多的女性議員、里長、社團姐妹，都是服務社會共同打拼最好的夥伴。

針對未來的規劃，萬美玲說明，她將結合中央、地方「女力」民意代表，共同推動女性權益政策及修法，也會攜手全國各婦女團體，透過多元活動推廣女性權益，並廣納各年齡層女性參與，打造更具凝聚力與溫暖的交流平台。

最後，萬美玲表示，將全力以赴，讓國民黨婦女部成為社會中最溫暖、最有力量的女力平台，一起為婦女和下一代更美好的未來而努力。

