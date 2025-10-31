萬聖夜小心！命理師示警「7類人」別扮鬼：易卡陰影響健康

楊登嵙警告7類人不要扮鬼，容易被邪靈干擾卡陰，對運勢造成不好的影響。示意圖／翻攝自Pixabay

今（31）日晚間是萬聖夜，不少人都準備要裝扮成鬼怪慶祝節日，對此，命理專家楊登嵙在《旺好運》指出，不是所有人都適合扮成骷髏或是魔鬼，他警告，有7類人不要扮鬼，否則容易被邪靈干擾卡陰，對運勢、健康造成不好的影響。

1、生肖犯太歲的人：

今年2025年犯太歲的生肖屬蛇值太歲、屬虎刑太歲，屬豬沖太歲，屬猴害太歲，民俗認為「太歲當頭坐，無喜恐有禍！」犯太歲運勢大多較弱也不好，容易被陰邪靈體干擾，以上4種生肖容易被陰邪干擾。

2、大病未癒的人：

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

3、運勢不佳的人：

運勢不佳是指剛失戀、離婚、生意失敗或失業的人，運勢不佳已經夠慘，如果再扮骷髏人或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

4、印堂發黑的人：

印堂是兩眉頭之間的位置，如果該部位有黑氣、晦暗、青筋的話，代表此人在近期時間運勢較弱，遇到危險的機率很高。

5、睡眠不足的人：

如果睡眠不足又熬夜，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

6、飲酒人士：

飲完酒，兩眼昏花，精神狀況很差，也特別容易被陰邪靈體干擾而發生憾事。

7、孕婦：

懷孕的婦女身懷六甲，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

