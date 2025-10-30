萬聖夜驚魂！基隆隧道撞「鬼影」靈異照瘋傳 警方揭真相

（記者許皓庭／基隆報導）萬聖節前夕傳出「鬼影驚魂」！一名機車騎士日前行經基隆中山隧道時，驚見路旁出現一團黑影，長髮披肩、一動不動站在隧道內，嚇得他以為撞見靈異事件，事後還跑去媽祖廟求籤壓驚。畫面曝光後在網路上瘋傳，引發民眾熱議，不少網友直呼「真的有看到！」不過警方調閱監視器後，最終還原真相——所謂「鬼影」其實是情侶檔進隧道拍攝萬聖節影片，並非靈異現象。

圖／一名機車騎士日前行經基隆中山隧道時，驚見路旁出現一團黑影，長髮披肩、一動不動站在隧道內，嚇得他以為撞見靈異事件。（翻攝 靈異2公社 Facebook）

根據了解，事件發生在26日晚間7時許，一名男子騎車經過基隆中山隧道時，發現隧道右側出現黑影，模樣如同披髮女子、面對車道站立不動。男子心生恐懼，趕緊加速離開現場，回家後仍心有餘悸，特地返回現場確認，竟發現黑影「轉過頭來」，嚇得他連忙拍照存證並貼上網路，直呼「毛骨悚然」。

照片曝光後，引起當地社群與靈異討論版熱議，許多民眾留言表示「昨天也看到」、「不是AI合成，是真的人！」甚至有網友前往現場勘查，拍下同樣位置照片，讓話題越燒越熱。

不過，基隆市警察局表示，截至目前未接獲任何報案或求助，但為釐清事件真相，警方已主動派員勘查，並調閱周邊監視器畫面。經比對影像發現，當晚確實有3人現身現場，其中一人駕車停在隧道口，一對男女下車拍照，男子協助女子取景後，三人隨即駕車離開。

警方指出，女子身穿黑色上衣與喇叭褲、披著長髮，站在隧道內姿勢與網傳「鬼影」幾乎一致，且現場並未出現變裝或特效裝扮。三人行為造成誤會，也影響用路安全。警方隨即通知當事人到案說明，經了解，3人分別為26歲李姓男子、23歲岩姓女子與江姓駕駛，他們表示當晚只是為拍攝萬聖節宣傳短片，誤嚇路人並無惡意。

不過，由於3人臨時停車、進入隧道拍攝行為已違反《道路交通管理處罰條例》第55條，警方依法開罰；若進一步查證行為確有「驚嚇他人或危害公共安全」之虞，將依《社會秩序維護法》續行裁處。

警方也呼籲，萬聖節期間雖有許多民眾會進行變裝、拍攝影片活動，但若地點位於隧道、車道或其他交通要道，皆屬高風險區域，任何拍攝行為都應事先申請或選擇安全場所進行，以免誤導路人或引發危險。

目前，基隆港警隊已介入後續調查，3人均已分別到案說明。警方強調，將持續加強中山隧道及周邊巡邏，以確保用路安全，避免類似烏龍事件再度發生。

