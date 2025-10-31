萬聖節「孩子學校沒變裝活動」她認鬆口氣 家長秒懂：超讚的

今（31日）迎來萬聖節，不少民眾費盡心思裝扮，只為營造節慶氣氛，有網友表示，孩子讀公幼，學校沒有規定孩子們必須在萬聖節這天換裝打扮，對此原PO也坦言鬆了一口氣，引發網友討論。

許多家長為了萬聖節絞盡腦汁，只為營造節慶氣氛。（示意圖／Getty Images）

萬聖節一到，許多學校、社區會舉辦變裝活動，有網友也在論壇Threads發文，透露孩子讀公幼，學校向來沒有萬聖節換裝打扮的活動，讓原PO坦言鬆了一口氣，忍不住好奇其他家長的想法，「我超級開心！有爸媽跟我一樣的心情嗎？」

貼文掀起不少網友共鳴「沒錯！我最愛公幼完全跳過萬聖節，到底變裝搞慘媽媽、給孩子糖、教孩子要糖，有什麼意義？倒是國慶日、端午節、中秋節，會告訴孩子節日的來源與意義，我覺得都很棒」、「小孩讀準公，也沒有萬聖節活動，媽媽覺得很好，不用搞裝扮，真的很想要參加萬聖節活動的，可以自己帶孩子到有辦萬聖節活動的地方」、「+1…我們學校是闖關遊戲而已，裝扮真的花錢又燒腦」、「超讚的，有的還要規定要打扮成什麼…不喜歡」、「我們準公共也沒有，聖誕節就是親子的活動，像參加運動會、闖關這樣～都不用想破頭腦」、「超開心～而且慶生會還不用準備有的沒的」。

也有網友提出不同看法「我家也是公幼，沒打扮到好像有點失落，今天晚上要帶小孩去台中歌劇院參加萬聖節活動」、「但我覺得幼兒園就三年的時間，能打扮自己喜歡的造型也很好呀，可以留下美好的照片跟記憶。國小了國中了就不會這樣打扮了，我女兒今年扮哪吒三太子，她好開心」、「我們的公幼每年都要裝扮，小朋友玩得很開心」。

撰稿：吳怡萱