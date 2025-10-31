萬聖節亂擺「1物」害卡到陰！命理師揭5大禁忌 南瓜燈助開運

記者鄭玉如／台北報導

萬聖節擺放裝飾要注意風水！命理師楊登嵙建議，南瓜燈擺門口、客廳或餐桌，有助於開運，但過於真實的骷髏、魔鬼等恐怖裝飾別亂放，避免不良靈動影響。（示意圖／PIXABAY）

萬聖節到了！受到西方文化影響，台灣民眾也開始熱衷萬聖節變裝活動，甚至為了應景裝飾家裡，不過怎麼擺設大有學問。命理專家楊登嵙分享5大風水禁忌，例如南瓜燈、南瓜裝飾品放在門口、客廳或餐桌，能帶來好運氣，但別放太過真實的骷髏人、魔鬼等裝飾物，恐有不良的靈動影響。

楊登嵙指出，南瓜是萬聖節的象徵物之一，民眾裝飾自家時，可選擇南瓜造型的裝飾品或燈飾，放置於門口、客廳或餐桌，不只增加氣氛，還能帶來好運氣。而燈飾幫助開運，也可用燈線、燈帶、燈具、投射燈，創造南瓜、星星、月亮、貓頭鷹及可愛卡通等造型，營造溫馨氣氛，藉此提升家裡氣場。

值得注意的是，若要在家中掛萬聖節的應景裝飾物，儘量以南瓜、星星、月亮、貓頭鷹、可愛卡通、稻草人、魔術師或巫婆等為主，過於真實的骷髏人、魔鬼等，屬陰邪器物，不適合用於家居裝飾，恐帶來不良的靈動影響。若已購買這類恐怖裝飾物或衣物，萬聖節一過盡速丟棄或收藏於儲藏室，不可作為日常擺設。

此外，民間習俗認為，懷孕者家中會有胎神，胎神是寄居在孕婦家中的弱小靈魂，負責守護胎兒的健康。胎神每天會在家裡不同地方停留，也就是所謂的「胎神方位」，懷孕期間不宜在家中裝修或進行敲打，若確有必要，應先查閱農民曆上每日胎神所在方位，避開該位置再動工。

最後，2025年「五黃方」（瘟神方）在東北方，此方位主宰疾厄、意外、血光、官訟，不可在該方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。若遇不得已必須動工、裝修，應先拜「地基主」，以免太歲頭上動土，帶來不幸。睡床如果在此方位，可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆要有瓶蓋及瓶口才有效。

