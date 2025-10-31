萬聖節來了！吃拉麵有「爆漿眼珠」會噴汁 限量30碗

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

今(31)日是一年一度的萬聖節，不少店家推出應景商品，也包含了創意拉麵！台北知名拉麵店「拉麵公子」這次就推出充滿萬聖節元素的限定拉麵「濃厚墨魚味噌墨魚拉麵」，預計晚上7點30分開始販售，限量30碗。

「拉麵公子」曾推過「大王具足蟲拉麵」、「高雄安全島拉麵」等限定拉麵，這次拉麵的配料有「手工雕刻古堡海苔」、「櫻桃白蘭地漬富士蘋果丁」、「紫藤巫婆溏心蛋」、「通往天堂的階梯」、「火烤爆漿眼珠」，其中眼珠的口感類似魷魚嘴、豬腳筋、螺肉，吃起來Q彈，「甚至口腔中還會充滿著眼淚的味道，切記眼珠要一口咬下，千萬別只咬一半，否則爆漿的汁液會噴的到處都是」。

「拉麵公子」公告，「濃厚墨魚味噌墨魚拉麵」一碗450元，從今晚7點30分起販售，限量30碗，並提醒民眾，麵條及湯底皆有添加墨魚汁，墨魚汁屬於寒性食材，腸胃容易不適者請斟酌食用；避免穿著白色或淺色衣物用餐，減少墨汁噴濺染色風險；以及拉麵含有蝦原料，不適合過敏體質者食用。

