萬聖節來了！張榕容扮包租婆沒包袱 王心恬成超夯《獵魔女團》

【緯來新聞網】張榕容為公司凱渥（Catwalk）年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Festival of Fear）」化身經典角色「包租婆」，以誇張髮捲與復古睡袍重現角色神韻，成為全場焦點，而王心恬則以全球狂熱的《獵魔女團》主角 Rumi 造型亮相。

張榕容無包袱扮成包租婆。（圖／記者許方正攝）

派對主題以展現時尚圈層的「暗黑魅力」為核心，邀請藝人們以突破框架的造型，展現與以往截然不同的風貌，盧以恩挑戰心理驚悚名作《孤兒怨》中的造型，品冠則驚喜壓軸登場，他才剛結束杭州演唱會行程的品冠，也特地前往參加凱渥年度萬聖節派對，他表示，「凱渥集團一年一度的盛會，肯定要趕來，終於可以換我當觀眾看演出了！」

王心恬扮成《獵魔女團》主角 Rumi 造型亮相。（圖／記者許方正攝）

此外，雷嘉汭、林辰唏、AcQUA 源少年、翟浚安（POLARIX 成員）、陳至琦（F.F.O 成員）等藝人也以各自獨特風格詮釋萬聖節的時尚密碼，談及造型靈感，他們笑說：「每年就等這一天！」

剛結束杭州演唱會行程的品冠壓軸登場。（圖／記者許方正攝）

活動由翟浚安以勁歌熱舞揭開序幕，陳至琦與李呈恩接力演唱熱門曲目〈Soda Pop〉，緊接著 AcQUA 源少年以「天線寶寶」造型登場，帶來萬聖節限定舞台，重新詮釋其魅力舞曲〈Mmm...嗯〉。現場同步開啟線上直播，讓粉絲在線上共襄盛舉，感受萬聖派對的狂歡魅力。

AcQUA 源少年扮成天線寶寶，頗可愛。（圖／記者許方正攝）

