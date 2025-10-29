萬聖節優惠！星巴克今、明買1送1 超商厚乳拿鐵特價30元

萬聖節優惠來了，星巴克今、明2天推出大杯(含)以上飲料買一送一好康，7-ELEVEN即日起至11/17限時祭出優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，萊爾富大杯特濃咖啡(同品項/冰熱任選)買1送1。

超商推出咖啡優惠。（示意圖／中天新聞）

星巴克

萬聖節「好友分享日」10/30(四)~10/31(五)11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，活動詳情請依星巴克網站公告為準。

星巴克萬聖節優惠。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書）

星巴克咖啡訂閱服務，月享方案訂閱188元可獲得660元以上飲料糕點優惠，自動續訂還可獲得5顆星！30天內含21次優惠包括：飲料140元抵用優惠1次、早餐時段(11點前)單杯大杯(含)以上飲料8折優惠15次、單品糕點8折優惠5次。

星巴克訂閱優惠。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)臉書）

7-11

7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

7-ELEVEN推出「全民普發超值放大」咖啡、茶飲寄杯優惠，10/22至10/31限時10天，OPENPOINT行動隨時取CITY系列飲品組合優惠，最多現省8500元。

OPENPOINT行動隨時取CITY系列飲品組合優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

萬元超值放大組：CITY CAFE大杯濃萃拿鐵 300杯，限量6000組、最低56折，現省$8,000；CITY CAFE大杯濃萃美式 370杯，限量6000組、最低54折，現省$8,500。

OPENPOINT行動隨時取CITY系列飲品組合優惠。（圖／7-ELEVEN臉書粉專）

3000元超值組：CITY CAFE大杯拿鐵85杯，限量5萬組、 CITY CAFE大杯美式110杯，限量10萬組、 CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式任選 50杯，限量5萬組。

1000元超值組：CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選28杯，限量5萬組； CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選 28杯，限量5萬組。

OPENPOINT行動隨時取，秋季一起出遊17杯組合價，10/21-10/30限時10天。特大杯拿鐵優惠組820元(省370元)，限量10萬組；特大杯美式優惠組660元(省360元)，限量10萬組；小葉奶茶、梔子花奶青任選優惠組650元(省370元)，黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選優惠組650元(省370元)。

咖啡優惠。（圖／7-ELEVEN提供）

10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)

「全新風味拿鐵」10/29馥郁登場。 （圖／711提供）

慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同「樂」起來，CITY 系列暖心燒仙草：2杯90元；琥珀小葉紅茶：3杯100元；珍珠奶茶：任選2杯99元。

燒仙草2杯99元。 （圖／711提供）

全家

全家會員限定10/29-11/02限時5天，Let’s Café經典美式(特大，冰熱不限)、經典拿鐵(特大，冰熱不限)任選兩件特價89元。Let’s Café燕麥奶拿鐵(大杯，冰熱不限)2件99元。Let’s Tea百香QQ綠(特大，冰)第2杯10元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。

咖啡優惠。（圖／全家提供）

萊爾富

萬聖節限時優惠，10/30～11/01大杯醇脆黑糖拿鐵買1送1，大杯特濃咖啡(同品項/冰熱任選)買1送1。

咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

咖啡優惠。（圖／萊爾富提供）

OKmart

即日起至2025/11/12，枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111（原價150）

飲品 優惠。（圖／OK超商）

foodomo

10/1-10/31，每週三~五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。

■2杯特大杯那堤：原價310元，優惠價155元。

■2杯特大杯焦糖瑪奇朵：原價350元，優惠價175元。

■2杯特大杯摩卡：原價340元，優惠價170元。

■2杯特大杯冰搖檸檬果茶：原價280元，優惠價140元。

星巴克優惠。（示意圖／中天新聞）

