萬聖節免費吃達美樂！各店限量100份 不限消費金額都有
【記者莊偉祺／台北報導】萬聖節就是今天！達美樂除了推出應景的「搗蛋可可糖山披薩」，可吃到撒上滿滿糖果的創意披薩，更1日限定不限消費金額可拿免費餐點，各店限量100份，送完為止。
達美樂宣布，今（31日）萬聖節於全台門市推出回饋，當天凡至門市消費（塑膠袋除外），不限金額即可免費獲得「熔岩可可馬芬」1顆，各店限量100份，送完為止。活動不適用達美樂官網、APP外送，以及外送平台。大小朋友可到達美樂「搗蛋討馬芬」，享受萬聖節限定的專屬好禮！
同時，今年達美樂萬聖節大玩創意，推出「搗蛋可可糖山披薩」，結合最應景的搗蛋討糖與變裝元素，祭出用經典糖果打造專屬的糖山披薩。即日起全台門市限量販售，單顆只要399元，並同步推出萬聖限定組合套餐。
期間至全台達美樂門市購買「搗蛋可可糖山披薩」，不論單點或套餐，皆可參與「糖果抽抽樂」一次，可獲得巧克力豆、小熊軟糖或雷根糖等。
