萬聖節到來 嘉縣學校創意搞怪學英語

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是萬聖節，嘉義縣民雄鄉松山國小學生創意走秀，用「搞怪」闖關學英語，縣立竹崎高中週三至今天舉辦萬聖節暨反霸凌主題活動，並結合英文課程，讓學生從西洋節慶學英語。

松山國小今天舉辦「萬聖節創意走秀暨英語闖關活動」，搞怪變身，將課本上的英語知識活用在遊戲，校長蔡文山與師生一同參與，展現萬聖節裝扮，親子發揮創意，用環保素材製作精緻、非市售的服裝，評審專業評選「精緻手作獎」鼓勵用心製作非使用市售服裝的變裝者、「搞笑裝扮獎」專門表揚讓人捧腹大笑的造型，以及「撲朔迷離獎」頒給難以猜出真面目的參賽者。

「萬聖節英語闖關」共4個關卡，「松山頂瓜瓜」關卡要求學生將南瓜道具頂在頭上，到終點時抽題說英文，結合體能與口語練習；蔡文山表示，活動將西方節慶文化轉化為學校英語教學素材，讓學生體驗多元文化，也創造英語使用的情境。

竹崎高中舉辦萬聖節暨反霸凌主題活動，由國中部英文領域策劃，結合英語課程，提升學生的雙語應用能力，結合番路鄉盛產農產「番路柿子」與萬聖節慶典，讓學生在歡慶節日時瞭解在地產業。

活動中「竹高加油戰鬥舞」透過啦啦隊加油棒和鼓聲開啟萬聖週，表演藝術老師李柏賢扮演動漫「鬼滅之刃」角色，表達反霸凌的決心；今天則由羅仁宏老師及陳怡靜老師帶領104班進行萬聖節英語課程。

竹崎高中校長蘇淵源用光劍刺破寫有「Bad habits」(壞習慣)的紙張，學務主任陳琬婷也揮舞光劍，刺破寫著「Bully」(霸凌者)紙張，向霸凌行為宣戰；蘇淵源表示，學校透過結合節慶創意、文化學習和價值倡導，讓師生學會尊重與勇敢，打造正向積極和溫暖關懷的校園環境。

