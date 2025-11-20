萬聖節前隧道扮長髮鬼 女記者3人組各裁罰5000元 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

萬聖節前的10月26日，網路盛傳基隆中山隧道，拍攝到疑似黑衣長髮的「人形鬼影」畫面，經基隆警方調閱監視器追查，發現有3人組團扮鬼並拍照，後續追查到岩姓女記者等3人扮鬼，將3人依違反社會秩序維護法移送，基院地院審理後，裁定岩女及另2名「拍攝團隊」依社維法第63條第1項第6款各裁罰5000元。可抗告。

鬼影出現在基隆市中山區中山隧道內，在網路引發議，有網友留言「這個一點兒都不幽默，必須要刑拘，萬一驚嚇駕駛車禍肇事，他得扛起責任歸屬問題」、「沒水準當笑話 這應該當罰罪吧…」，還有留言「好玩嗎？我直接把牠撞死！歐北來！」、「拿雞血潑他，驅鬼…」等抨擊聲。

廣告 廣告

警隆市警第四分局隨即主動派員到場調查，並調閱監視器追查「鬼影」的身分，之後查出岩姓女記者及另名江姓記者、李姓電影業者就是「扮鬼3人組」於是依違反社維法移送裁罰。

3人到案後自承係為拍攝靈異短片，但是辯稱不知在隧道內進行拍攝易使其他用路人受到驚嚇並有危害安全之虞；法官則認為，所謂靈異短片，即指與鬼故事有關之影片，其等當知身著黑衣、黑褲站立於隧道路側恐驚嚇往來用路人，並可能影響交通安全，岩女等3人的辯詞顯屬無稽。

法官認為，3人的行為構成社會秩序維護法第63條第1項第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」的違法行為，裁定3人各罰鍰5000元。

照片來源：翻攝自臉書基隆美食地圖

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

刺死為前女友出氣友人 男子二審仍判14年

詐領助理費1455萬餘元 桃園前議員吳宗憲遭訴貪污

【文章轉載請註明出處】