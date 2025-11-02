萬聖節化妝聚會返家遭拒載...北捷說明原因 網轟：刻意刁難
萬聖節到來不少民眾都會盛裝打扮參與活動，不過有民眾昨天清晨搭捷運返家時，卻因臉上妝未卸遭拒載，北捷說明，若裝扮足以影響他人觀感時可以相關規定拒載，不過此舉仍引發討論，質疑萬聖節盛裝打扮人很多，拒載過於嚴苛，甚至有刁難乘客嫌疑。
萬聖節周末各地都有舉辦活動，吸引不少民眾盛裝打扮參與，其中每年於天母舉辦「天母搞什麼鬼」活動民眾打扮更是奇裝異服，有人打扮成孫悟空、皮卡丘、美人魚、白雪公主和超級瑪莉等造型，市長蔣萬安更打扮成影集「獵魔女團」中人氣男團Saja Boys成員Abby，引起不小討論。
不過卻有網友在社群抱怨，萬聖節變裝參加朋友聚會，結束後欲搭乘捷運回家，卻被捷運站長攔下，不讓進站，要求卸妝後再搭車，該網友聲稱當時已經半卸妝狀態，臉沒畫什麼可怕流血的妝容，上半身也穿長袖外套拉拉鏈，卻還是被站長聲稱，違反善良風俗。
北捷表示，事情發生在昨上午6時許，站長發現旅客以鬼怪妝容準備進站，為避免影響其他旅客不適或恐懼，勸導未果後捷警向旅客說明規定，旅客接受勸導離站。
北捷提醒，為維護每位乘車者的權益及秩序，規範搭乘旅客不得有違反法令、公共秩序、善良風俗或旅客須知等行為，若裝扮足以影響他人觀感時，得依「捷運系統旅客須知」第7點第2款，拒絕其繼續搭乘，站、車人員將視情況，會同警察人員強制或護送離開車站、車廂或大眾捷運系統區域。
不過該事情隨即引發討論，「這還好吧我會覺得你在玩重金屬搖滾樂」、「又不會讓人覺得很血腥可怕」、「根本就是逮到機會就為難乘客」、「搭捷運都看得到滿車都是cos裝扮陸陸續續上車」、「萬聖節…」。
更多udn報導
一看就知台灣人？韓籍網紅揭台人「4舉動」
黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕
跑20次醫院也不檢查 23歲女上網買自篩驗出腸癌
他歐洲回台等行李見中繼站現象 嘆：國旅沒救了
其他人也在看
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
MLB世界大賽》Clayton Kershaw完美謝幕 感性發言：「我想不出比這更完美的退休方式了」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4擊敗多倫多藍鳥，收下世界大賽冠軍。而宣布本季結束後將退休的老大哥Clayton Kershaw，在賽後球隊的香檳慶祝時刻時，以慣例的上半身赤裸造型登場，並說道：「能和這樣最棒的夥伴們一起以冠軍作為結尾，我想不出比這更完美的退休方式了。」Yahoo奇摩運動 ・ 6 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 小時前
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
范姜彥豐痛揭粿粿出軌王子 律師曝內幕：以後就給證據說話
范姜彥豐的律師蔡鈞如在Threads上發文表示，雙方協商數個月，仍無法達成共識，前陣子，范姜彥豐連帶孩子與保母一同去看診都被拍到，造成誤會，「為了自清，也為了給自己與孩子，以及社會大眾一份交代，沒有經紀公司、孤軍奮戰的他，鼓起勇氣錄了那段影片。」昨日范姜彥豐發出...CTWANT ・ 1 天前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志突喊「我沒有吸毒」 遭捲謝侑芯大馬猝死案首回應
31歲網美「護理系女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，大馬媒體報導，當時黃明志當天也在事發的飯店房間裡，還因為疑似持有毒品遭警方逮捕。對此，黃明志今（2）日特別發聲否認此事。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前