萬聖節哪裡開趴？各大品牌美食優惠一次看，暗黑限定菜單超吸睛（持續更新）
一年一度的萬聖節又來了！不想只靠南瓜裝或恐怖妝應景？那就從餐桌開始搞怪，從美式餐廳、港點名店到頂級麻辣鍋，各品牌今年紛紛端出創意滿點的「暗黑限定菜單」與節慶活動，辣翅、龍蝦、黑堡、奶昔通通上陣，一次搜羅最萬聖味的美食派對清單。
海底撈
海底撈將萬聖節派對搬進全台16家門店，即日起至11月2日，以「魔幻萬聖海底撈，開鍋馬上沒煩惱」為主題，推出多重好康回饋。每間門店都設有不同主題的萬聖風格佈置，給撈粉們驚喜。活動期間，除了有為小小撈粉準備的限量小撈撈圍兜好禮，更在萬聖節當天設計了通關密語，讓顧客憑密語獲得神秘好禮。海底撈希望藉由充滿儀式感的用心活動，邀請所有撈粉一同感受專屬的歡樂萬聖氣氛。
萬聖節優惠｜樂子 the Diner
樂子 the Diner 今年萬聖節推出的「魔鬼蝙蝠辣翅」，以墨黑外衣包裹香辣雞翅，酥脆外皮下藏著滿滿辣勁，形狀宛如夜幕下展翅的蝙蝠。即日起至11/2凡點用即贈「萬聖節主題紋身貼紙」一張（數量有限），而在10/31至11/1兩天穿著變裝前來，更可免費獲得指定飲品一杯。此外只要參加官方Instagram或Facebook活動留言並於期間內完成訂位，就能再享「午夜幽靈Oreo奶昔」一杯。樂子用味覺營造節慶氛圍，邀大家一起開啟屬於夜貓族的暗黑派對。
萬聖節優惠｜椒朋友辛潮麻辣鍋
馬辣集團旗下的潮流火鍋品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」今年萬聖節祭出奢華又狂放的萬聖龍蝦趴，即日起至10/31止，只要全桌顧客穿萬聖節主題裝扮入場並點選「日本A5和牛雙人／三人套餐」，即可免費獲得「加勒比海大龍蝦拼盤」一份（市價 $1,980）。現場還有「拉霸潮酒牆24支潮飲無限暢飲、GODIVA雪糕、哈根達斯與莫凡彼冰淇淋吃到飽。週末限定「DJ之夜」現場開趴、電話交友遊戲「亮燈接來電」互動加持，讓人邊吃邊嗨。多款湯頭如「九葉青花椒麻辣鍋」、「貢布胡椒豬肚雞鍋」、「北海道起司牛奶鍋」等，搭配白金級肉品與海鮮，打造全台最潮的萬聖鍋聚體驗。
美麗佳人提醒您：喝酒不開車，飲酒過量有礙健康
萬聖節優惠｜頂呱呱
台灣炸雞始祖頂呱呱今年玩出暗黑新高度，首度與恐怖經典IP「鬼娃恰吉CHUCKY」聯名推出「WANNA PLAY系列」，打造年度「TKK HORROR FEAST」。10/24 起全台推出全新「雙醬鱈魚黑堡」，黑色漢堡包夾入現炸阿拉斯加鱈魚排，佐莓果與塔塔雙醬，酸甜香氣襲人。還有「恰吉獨享餐」（249元）與「恰吉周邊套餐」（599 元），後者再送「發條玩具盲袋」一個。整體包裝全面換上黑紅主題，漢堡盒、紙袋、派對桶全是殺氣滿滿的恰吉圖樣，拍照超吸睛。另推比臉大的「呱呱雞排」、煙燻香氣「德式香腸」以及加購優惠，讓炸雞派對更狂更滿足。
萬聖節優惠｜台北松山意舍酒店
從10/31至11/2，松山意舍酒店17樓「Que原木燒烤餐廳」推出搞怪萬聖節晚餐半自助式吃到飽。主餐搭配豐富自助吧，包括現蒸萬里蟹、松葉蟹腳、現烤海鮮、熱菜與中式小菜，還有搞怪甜點與糖果專區，並提供啤酒與特調雞尾酒無限暢飲。成人每位980元起、兒童 680元起，穿萬聖節裝扮入場還可獲贈限量糖果盒燈籠一份。當晚每桌再贈總值6,000元意舍酷 FUN 現金抵用券，下次聚餐也能延續節慶好心情。
萬聖節優惠｜添好運
添好運以港式幽默融入除厄儀式，推出「痛打厄運，八出好運」活動，從即日起至11/3，全台門市內用滿888元即可獲得限量「痛打厄運拖鞋」與「趕跑衰鬼貼紙」各一份。顧客可拿拖鞋象徵性地「痛打厄運」，搭配貼紙貼在隨身物品上，寓意招財除穢。拍照或錄影上傳並標記「#8出好運」，現場出示即可再獲「好運餐點」一份（每人限領一次）。靈感取自香港傳統打小人文化，將萬聖節的驅邪與轉運結合，讓節慶變成掃除壞運、開啟新氣象的美味儀式。
舞古賀mini鍋物
連鎖小火鍋品牌「舞古賀mini鍋物」近期啟動全台「爽爽吃肉肉」 限定活動，讓肉控們在天涼時節大飽口福。誠品松菸店推出連續三日（10月29日至31日）的肉品加量優惠豬肉、雞肉片通通從 50 克免費升級至 100 克，10/30 至 10/31 萬聖節（不限身分、全消費者享加倍肉）。這波「肉肉加倍不加價」的旋風也同步席捲全台，其中台中中友店優惠延長至 11 月 3 日，高雄巨蛋店更持續至 11 月 11 日，讓全台肉控都能享受滿滿的暖鍋樂趣。
摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至10 月31 日推出 「魔法萬聖派對」 系列優惠，邀消費者一同迎接歡樂萬聖節。優惠橫跨飲品、甜點與周邊商品包含大杯摩斯咖啡或經典奶茶享第二杯半價；抹茶紅豆米派搭配摩斯熱可可 享套餐優惠價；而 摩斯蒟蒻 更推出兩杯甜甜價49元，並可免費升級芭樂檸檬蒟蒻（數量有限）。此外摩斯同步祭出暖心即食包優惠，如隨身濃湯包、濾泡式咖啡，以及熱銷的 日式咖哩包買三送一。為滿足收藏迷，品牌也在萬聖節前夕推出 MOS Friends 繪本第三彈《雞塊兄弟與魔法萬聖》，喜愛周邊小物的消費者務必把握機會。
