萬聖節快樂！ 星巴克連2天「買1送1」 85度C、CAMA優惠一次看
萬聖節優惠來囉！星巴克今（30）日起連2天「買1送1」，最便宜大杯美式咖啡57.5元、大杯香草風味星冰樂62.5元；哈根達斯冰淇淋達克瓦茲禮盒也「買1送1」。85度C則推出萬聖派對6吋蛋糕520元、搗蛋巫師切片蛋糕68元、聖幽靈切片蛋糕62元，31日「週五咖啡日」中大杯咖啡第2杯半價。CAMA CAFE「極厚乳三層拿鐵」回歸開賣，加入會員立即送優惠券可折5元。
星巴克
門市｜10/30（四）～10/31（五）11:00～20:00
買1送1：星巴克「TRICK OR TREAT萬聖節好友分享日」，活動期間購買2杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
換算下來，每杯最便宜品項一次看，大杯美式咖啡57.5元、大杯那堤70元、大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元、大杯香草風味星冰樂62.5元！
活動優惠指定品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
▼星巴克今起連2天祭出「買1送1」優惠。（圖／翻攝《星巴克》粉專）
門市｜10/22（三）起
買1送1：星巴克「指定月光禮盒、冰淇淋達克瓦茲禮盒買1送1優惠活動」，活動期間購買指定品項月光樂園、月光序曲、冰淇淋達克瓦茲禮盒，合計3款，享單件買1送1優惠（以低價者為折抵品項）。商品依各門市現貨為準，售完為止。
本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
▼星巴克「指定月光禮盒、冰淇淋達克瓦茲禮盒買1送1優惠活動」。（圖／翻攝《星巴克》官網）
85度C
門市｜即日起～10/31（五）
萬聖節蛋糕：一年一度的萬聖節蛋糕，南瓜、幽靈、巫師3款造型蛋糕陪你來搗蛋。萬聖派對6吋蛋糕520元；搗蛋巫師切片蛋糕68元；萬聖幽靈切片蛋糕62元，限時販售錯過就要等明年啦！
門市｜10/31（五）
中大杯咖啡第2杯半價：85度C「週五咖啡日」，中大杯咖啡第2杯半價，限同品項同大小，限現場購買，外送及電話訂購不適用；寄杯辦法依各門市公告為主。
▼85度C明天「週五咖啡日」，中大杯咖啡第2杯半價。（圖／翻攝《85度C》粉專）
CAMA CAFE
APP｜即日起～11/23（四）
折5元：11/23前登入CAMA會員免費領取優惠券，極厚乳三層拿鐵領券折5元，含鮮奶飲品「升級極厚乳」領券折5元，濃郁奶香結合咖啡，展現極致平衡的口感。會員還可以10點兌換極厚乳三層拿鐵「折10元優惠券」、使用105點享「極厚乳三層拿鐵免費兌換券」。
▼於11/23前登入CAMA會員免費領取優惠券，極厚乳三層拿鐵領券折5元，含鮮奶飲品「升級極厚乳」領券折5元。（圖／翻攝《cama現烘咖啡專門店》粉專）
（封面圖／翻攝《星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)》粉專）
