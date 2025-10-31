萬聖節扮什麼？萌娃扮「王世堅」髮型神還原
記者林芹瑜、高貫軒／台北報導
今日是萬聖節你們都扮成什麼呢？今年電影「獵魔女團」的角色超夯，不少人化身劇中主角，一上街就能跳出經典舞步。不僅如此，還有人扮成立委王世堅，招牌髮型加上西裝造型，小孩神還原，讓媽媽笑到倒地。
看這飄逸的髮型上班族的outfit，這不是王世堅王委員嗎？女兒神還原，媽媽當場笑到倒地。
小小世堅招牌金句隨口就來，但小孩真的知道這「世堅」情是何物嗎？不過今年萬聖節委員真的很忙。
咪咪眼打哈欠登場，王世堅今日沒在立院改來幼兒園，今年萬聖節家長們各個「有出息」角色扮演一個比一個認真。
東北大花上衣，尖到不行的頭髮，這造型一看就知道，竹北吊車大王胡董本人登場。
萬聖節一到店家發放糖果，天母萬聖節嘉年華開跑，不過今年街上幾乎看不到冰雪奇緣Elsa等經典角色，女主角換人當。
洗腦神曲一響起，紫色辮子臉上還仿妝，獵魔女團帥氣登場，旁邊的弟弟穿上招牌花襯衫，完美化身Saja Boy，一家人變身電影K-POP獵魔女團角色。
民眾：「（扮演）Rumi，媽媽幫我綁(頭髮)，然後她幫我噴成紫色的頭髮。」
家長：「小朋友暑假都在聽這首歌，然後每一天就是被這首歌洗腦，被「Golden」洗腦，所以就想說萬聖節來扮一下。」
看我這雷之呼吸，弟弟化身「鬼滅之刃」中的善逸，是不是準備上街找其他鬼殺隊夥伴，一年一度的萬聖節到來，裝扮難不倒家長，今年可是游刃有餘又有創意。
