萬聖節扮鬼嚇人！民眾受驚手機噴飛摔壞 「惡鬼」承諾賠償卻神隱慘了

社會中心／陳韋劭報導

萬聖節有民眾打扮成大法師影片中的女鬼嚇人。（示意圖／翻攝自IMDb）

北市信義區萬聖節時有一群人在路邊扮鬼嚇人，一位民眾受驚手機飛出受損，因此雙方互加Line以便協商賠償問題，不料對方卻不讀不回神隱，被害民眾友人將此事PO網求助，徵求網友提供當天嚇人的影片、照片等相關訊息。

原PO指出，10/31與朋友坐在信義A9廣場的矮椅上閒聊，一個女生裝扮成類似大法師女角的人(棕色過肩長度的頭髮，綠色洋裝，腰部中間有類似桌子或床的平台，臉部有作出傷疤及血跡）故意嚇人，他們是一群人，其他人則拿手機錄下隨機嚇路人的過程。

原PO表示，裝扮的女子從後方靠近，朋友轉頭後被嚇到整個人彈起，手機也隨之飛出，手機本體受損，導致後續舊換新會毫無價值，當下該群人口頭道歉後就離開現場，我們覺得朋友並不需要負這個無妄之災的損失，所以就追上他們，希望他們能負起責任。

被害民眾在信義區A9廣場受到驚嚇手機噴飛。（圖／翻攝畫面）

對方一名男性友人覺得要賠償全額不合理，朋友也認同，並和此位男性友人加了Line，約好回去後朋友會上網查詢相關金額，再商討後續賠償細節，該男子也口頭同意，但查完結果要和該位男子討論時，對方卻完全未讀未回直接神隱，懷疑他們直接選擇封鎖。

原PO說，事後超級後悔，完全大失策，後來才想到要跟他要電話，但已經來不及，友人對於他們的態度十分不滿，對方的Line也非本名，完全找不到這個人的資訊，接下來打算提起民事訴訟，因此把此事PO網，徵求私訊任何關於這名男子及該名扮裝女性的資訊，以及10/31晚上有錄影到這群人嚇人的影片、照片。

這起事件曝光後引起熱議，網友留言表示「萬聖賊不是胡亂嚇路人的免死金牌」、「當下應該直接要電話號碼不是要Line」、「很難舉證原本手機是無損的，估計難獲得賠償」、「民事訴訟只會賠償你朋友維修手機的費用，還會計算折舊的金額，需要附上維修的估價單或是已經付費維修的收據」、「只要他們賠4350 ，你們人已經很好了欸」。

