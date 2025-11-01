萬聖節扮「被綠色抓走」 黃國昌：我可愛無辜

民眾黨主席黃國昌。（圖／TVBS）

民眾黨主席黃國昌已表明有意角逐明年新北市長選舉，並對可能與國民黨合作持開放態度，願意透過公平公開機制推出最強候選人。然而，國民黨新任主席鄭麗文曾明確表示新北市長人選必須由國民黨推出，對此黃國昌回應表示從未堅持人選一定非誰不可。萬聖節期間，黃國昌以「被綠色抓走」的裝扮現身活動，不僅展現親民形象，同時也藉機表達對藍白合作的立場及對聯合政府的願景。

民眾黨主席黃國昌。（圖／TVBS）

黃國昌在萬聖節當天以「被綠色怪物抓走」的造型現身新北中和，他向小朋友尋求協助，親切地說：「你的劍借我好不好，你等下幫我戳它。」這個裝扮似乎也帶有自嘲意味，考慮到他最近捲入狗仔案的情況。黃國昌在活動中自我介紹說，他是一個溫暖、可愛又無辜的人，現在正要被綠色的怪物、綠色的外星人給抓走。此次出席活動，也是為了替明年要參選議員的陳怡君造勢。

廣告 廣告

關於新北市長選戰，黃國昌已明確表態有意參選。然而，國民黨新任主席鄭麗文在上任前重申，她有信心新北最後會提名國民黨自家人。對此，黃國昌回應表示理解鄭麗文的立場，他說：「我想鄭麗文主席代表中國國民黨，當然會希望新北市長是由中國國民黨提名，這無可厚非。台灣民眾黨我們一直有最大的誠意跟善意，我從來不會堅持什麼地方一定要非誰不可。」

黃國昌強調民眾黨將對藍營保持最大善意，這也是為2028年選舉鋪路的策略之一。近期民眾黨更提出組建「聯合政府」的構想，而鄭麗文對此表示認同，並承諾上任後會與黃國昌見面。不過，當被問及雙方是否已約定見面時間，黃國昌表示：「到目前為止還沒有接到國民黨那邊或是鄭主席這邊相關訊息，我相信鄭主席就任黨主席以後也有很多事情要忙碌，我們隨時展開歡迎雙臂，看看鄭主席和中國國民黨的朋友什麼時候有空。」

目前，雙方尚未有進一步實質進展，而國民黨主席從朱立倫交棒給鄭麗文後，藍白選舉合作也增添了更多變數。民眾對於這兩大黨派未來如何協調合作，以及新北市長選舉的發展，都保持高度關注。

更多 TVBS 報導

捲狗仔風波停刊！菱傳媒社長發告別信：不得不說再見

遭指「禿頭戴髮片」 黃國昌撥髮：要來鑑定嗎

遭指禿頭、戴髮片！ 黃國昌不忍了「撥秀髮」反擊：別再造謠

遭爆曾多次赴港 黃國昌轟抹紅造假：中午前更正、道歉否則提告

