萬聖節扮「被綠色抓走」 黃國昌：我可愛無辜
民眾黨主席黃國昌已表明有意角逐明年新北市長選舉，並對可能與國民黨合作持開放態度，願意透過公平公開機制推出最強候選人。然而，國民黨新任主席鄭麗文曾明確表示新北市長人選必須由國民黨推出，對此黃國昌回應表示從未堅持人選一定非誰不可。萬聖節期間，黃國昌以「被綠色抓走」的裝扮現身活動，不僅展現親民形象，同時也藉機表達對藍白合作的立場及對聯合政府的願景。
黃國昌在萬聖節當天以「被綠色怪物抓走」的造型現身新北中和，他向小朋友尋求協助，親切地說：「你的劍借我好不好，你等下幫我戳它。」這個裝扮似乎也帶有自嘲意味，考慮到他最近捲入狗仔案的情況。黃國昌在活動中自我介紹說，他是一個溫暖、可愛又無辜的人，現在正要被綠色的怪物、綠色的外星人給抓走。此次出席活動，也是為了替明年要參選議員的陳怡君造勢。
關於新北市長選戰，黃國昌已明確表態有意參選。然而，國民黨新任主席鄭麗文在上任前重申，她有信心新北最後會提名國民黨自家人。對此，黃國昌回應表示理解鄭麗文的立場，他說：「我想鄭麗文主席代表中國國民黨，當然會希望新北市長是由中國國民黨提名，這無可厚非。台灣民眾黨我們一直有最大的誠意跟善意，我從來不會堅持什麼地方一定要非誰不可。」
黃國昌強調民眾黨將對藍營保持最大善意，這也是為2028年選舉鋪路的策略之一。近期民眾黨更提出組建「聯合政府」的構想，而鄭麗文對此表示認同，並承諾上任後會與黃國昌見面。不過，當被問及雙方是否已約定見面時間，黃國昌表示：「到目前為止還沒有接到國民黨那邊或是鄭主席這邊相關訊息，我相信鄭主席就任黨主席以後也有很多事情要忙碌，我們隨時展開歡迎雙臂，看看鄭主席和中國國民黨的朋友什麼時候有空。」
目前，雙方尚未有進一步實質進展，而國民黨主席從朱立倫交棒給鄭麗文後，藍白選舉合作也增添了更多變數。民眾對於這兩大黨派未來如何協調合作，以及新北市長選舉的發展，都保持高度關注。
更多 TVBS 報導
捲狗仔風波停刊！菱傳媒社長發告別信：不得不說再見
遭指「禿頭戴髮片」 黃國昌撥髮：要來鑑定嗎
遭指禿頭、戴髮片！ 黃國昌不忍了「撥秀髮」反擊：別再造謠
遭爆曾多次赴港 黃國昌轟抹紅造假：中午前更正、道歉否則提告
其他人也在看
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 5 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前
怒轟鄭麗文反台獨中邪！曹興誠嗆：別太得意
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，聯電創辦人曹興誠一早發公開信，痛批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
習近平穿梭峰會 高市關切台海穩定1／習近平壓軸到場！ 李在明首見習近平氣氛融洽
南韓總統李在明跟中國國家主席習近平，藉由這次APEC峰會首度見面，是否能讓韓中關係緩解，還有待觀察。而習近平在APEC大會上再次提起「維護多邊貿易體制」，以及在場邊會中，見了加拿大總理卡尼都被認為跟美方較量意味濃厚。鏡新聞 ・ 5 小時前
率羊群變獅群！鄭麗文激昂：最壞時代需國民黨 馬英九台下頻頻拭淚
國民黨今（1）天上午舉行全國黨代表大會，會中完成新舊任黨主席交接，新任國民黨主席鄭麗文正式就任，她也再宣示，將兌現選前承諾，讓全黨「從羊群變獅群」，前主席馬英九聽到這段，還在台下頻頻拭淚，只不過國民黨台視新聞網 ・ 2 小時前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 13 小時前
台南市長選戰初選激烈 林俊憲.陳亭妃走人情味爭取選民支持
南部中心／林俊明、蘇晟維 台南報導明年的台南市長選戰，民進黨的林俊憲及陳亭妃，兩個人爭初選打得火熱，各自推出手繪看板與溫情影片，走人情味，希望爭取更多選民支持，但國民黨這邊，在陳以信宣布參選後，謝龍介也開始積極應對，31日就掛上自己的首面看板，喊出不管民調電話怎麼問，都要唯一支持謝龍介。國民黨立委謝龍介31日掛起首面個人看板爭取支持。（圖／民視新聞）找來議員擬參選人一起喊口號，要大家唯一支持謝龍介，黨內出現了競爭者，國民黨立委謝龍介，31日掛上了自己的首面參選看板，國民黨立委謝龍介說，「不要再說我們介入初選，國民黨不會做這種事，我們會光明正大，堂堂正正地光復台南市，所有的議員同心協力，我們就是要攻下台南市。」強調自己不想介入民進黨的初選，更對自己贏得國民黨的初選有信心，只是這看板的位置，特地挑在林俊憲旁邊，也引起更多外界猜想。民進黨立委林俊憲找來國寶級繪師顏振發，畫出自己的手繪看板。（圖／翻攝畫面）面對謝龍介開打看板戰，林俊憲則是走起懷舊看板風，找來台南的國寶級手繪看板師傅顏振發，親自一筆一畫，畫出林俊憲的肖像，神情也是維妙維肖，更在林俊憲的造勢大會上送給林俊憲，堪稱是最有溫度的競選看板，民進黨立委林俊憲說，「要在比較黃昏、比較不會那麼熱的時候，他在服務處現場當眾來開始畫，因為他不可以在密閉空間裡面來畫，這張看板掛上去以後，意外地也變成很多人，來打卡的一個地方，因為現在這種手繪的看板太少了。」民進黨立委陳亭妃推影片，走溫情訴求。（圖／翻攝畫面）而林俊憲黨內初選的對手陳亭妃，不推看板推影片，走感性路線，強調自己27年來一直都在，勤跑基層跟大家問候，希望能夠團結台南綠營，要打贏這場台南市長選戰，民進黨立委陳亭妃表示，「影片要傳達的就是溫度與溫暖，亭妃堅信政治一定有溫度，我們也希望台南四百年，可以出現第一位女市長。」藍綠各自拚初選，也讓這場台南市長選舉，越來越熱鬧。原文出處：台南市長選戰初選激烈 林俊憲、陳亭妃走人情味爭取選民支持 更多民視新聞報導中市府麻煩大了？民進黨團怒轟防疫延宕 赴監院遞狀求徹查疏失《菱傳媒》捲黃國昌狗仔案熄燈 社長陳申青告別信曝光台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫民視影音 ・ 23 小時前
卸任國民黨主席 朱立倫：以身為48年國民黨員為榮、籲團結支持鄭麗文
國民黨今全代會黨主席交接，正式告別「朱立倫主席時代」。朱致詞時，除感恩黨的栽培，也感謝近30年來默默支持的好朋友，強調自己以身為48年的國民黨員為榮，永遠不會忘記黨的栽培，也呼籲黨員團結支持新主席鄭麗文。太報 ・ 7 小時前
林佳龍挺林岱樺選高市長 邱議瑩：國家利益擺第一
台北市 / 綜合報導 外交部長林佳龍也是現在民進黨正國會派系掌門人，29日晚間發文力挺民進黨立委林岱樺，更表示她是「有為有守不貪不取」，包括其他正國會成員也先後發聲。對此，民進黨立委邱議瑩表示，從政者國家利益應放第一，最後才是派系跟個人，林岱樺則喊話，不要傷害我的朋友。一句「台灣加油」在深夜發酵，外交部長林佳龍在社群上公開支持，同屬正國會系統的林岱樺參選高雄市長，還寫下「有為有守不貪不取」，喊話高雄市民參加11月1日的造勢晚會，更在留言區分享林岱樺的主題曲「心酸的告白」。外交部長林佳龍說：「台灣是一個民主法治，而且很保障人權的社會，所以我們支持林岱樺委員，捍衛她自己的一個權利。」即便林岱樺深陷詐領助理費風波，但不只林佳龍全力相挺，同為正國會的立委黃秀芳八點半率先轉發，之後王義川陳秀寶也通通跟進，另外還有多名議員通通跟進，更打算出席造勢晚會。立委(民)邱議瑩說：「身為一個從政者，國家利益，台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人。」立委(民)林岱樺說：「岱樺可以接受任何的考驗，但請不要傷害我的朋友，萬千磨難終將還我清白。」正國會動作積極除了要替林岱樺周六造勢之外，攤開民進黨2026選對會第一波縣市首長提名。台中市民進黨推出的，何欣純屬於新潮流，宜蘭縣則是有親賴的律師林國漳，嘉義市民進黨立委王美惠，屬於英系，至於台東縣陳瑩雖然屬於正國會，卻是各派系共識，另外新北雖然還沒公布，蘇系的蘇巧慧也幾乎訂於一尊。只是林佳龍發文時間點，隔天就是川習會登場再加上又身兼外交部長，也一度惹議，立委(民)賴瑞隆說：「這部分我們尊重，因為每個人都有各自的一些思考跟他的交情。」綠營港都初選四搶一，有志大位者兄弟登山各自努力。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
台美關稅談判突破？ 鄭麗君「APEC後」進展
台美關稅談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，預計APEC後雙方將繼續溝通，有共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議，不過受影響的傳產感嘆「很焦慮」。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
謝龍介肯定鄭麗文論述能力 陳以信讚黨代表拉百人入黨有遠見
鄭麗文1日就任國民黨主席，國民黨台南市長參選人謝龍介、陳以信都到場參加，謝龍介提及鄭的論述能力一流，有助傳達國民黨的理念方向。陳以信期待她以公平公開公正態度決定未來台南市長初選。國民黨台南市議員蔡育輝直言，只要她在2026年、2028年打敗賴清德總統的民進黨政府，可直接奠定國民黨主席的歷史地位。中時新聞網 ・ 2 小時前
武力護台卻砍國防預算？徐國勇提醒鄭麗文「國無兵恆亡」：買武器是和平保證
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨主席鄭麗文日前接受外媒專訪，稱不放棄武力保護台灣，卻又認為國防預算不該超過GDP3%，不贊成台灣繼續增加至5%，矛盾...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
分析／鄭麗文上任黨主席！地方大咖未現身成隱憂 兩岸論述是否轉趨保守待觀察
國民黨全代會今天（1日）盛大登場，鄭麗文風光上任黨主席，成為藍營有史以來第二位女性黨主席。不過，縣市長及地方派系的出席率不高，包括藍營具代表性的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政均未現身，引起黨內擔憂，鄭的號召力首現危機。此外，鄭麗文近日拋出「普丁不是獨裁者」惹議，她今天在全代會上罕見未提兩岸論述，未來對此議題是否將轉趨收斂，成為各界關注焦點。鏡報 ・ 1 小時前
王世堅送2禮物寄語施政 盼卓榮泰高瞻遠矚、觀察細微
行政院長卓榮泰今（31日）前往立法院院會進行施政報告並備詢，民進黨立委王世堅在質詢前特別致贈望遠鏡與放大鏡，希望卓榮泰施政「高瞻遠矚、觀察細微」，卓則回應會謹記這段話。鏡新聞 ・ 21 小時前
全代會前許宇甄、盧縣一遭起訴 國民黨：坐實賴清德清算在野傳聞
因涉罷綠委連署偽造文書案，國民黨組發會主委許宇甄今正式遭起訴。國民黨下午批評，明顯的政治性辦案，令人不免懷疑，這是不是繼大罷免大失敗後，執政當局試圖殲滅反對黨國會議員與整個在野力量的最新手段？太報 ・ 1 天前
綠營內部開撕？溫朗東宣布退選北市議員、退出派系 原因與林岱樺有關
2026年選舉還沒到，民進黨初選就打得火熱，外交部長林佳龍與民進黨王義川昨（29）日晚間在社群平台表態力挺林岱樺角逐高雄市長提名，引發各界熱議，也讓部分綠營支持者感到不滿。深綠名嘴溫朗東原計畫參選2026年台北市議員，今（30）日晚間發文宣布，因無法支持林岱樺，他決定退出派系並退出選舉。溫朗東在臉書貼文中表示，昨晚發生的「林岱樺事件」讓他思考了一整天，應該怎......風傳媒 ・ 1 天前