萬聖節捕捉野生李千娜…零偽裝現身信義區畫面曝！

娛樂中心／翁莉婷報導



女星李千娜透過歌唱選秀《超級星光大道》正式進入演藝圈，近年來不僅在歌唱領域發光發熱也積極出演影視劇，戲劇作品更多次入圍金鐘「戲劇節目女主角獎」，成為全方位影視歌三棲藝人。近日，她突然「0偽裝」在萬聖節當天現身信義和街頭藝人李科穎合體演出，讓不少粉絲看到後又驚又喜。





李千娜萬聖節突然現身信義街頭。（圖／翻攝自IG＠keyinglee）

李千娜加碼演唱1首〈再會啦心愛的無緣的人〉。（圖／翻攝自IG＠keyinglee）

歌手李千娜出道18年，通過自身不斷努力成功踏入「三金」殿堂，平時工作忙碌的她也不忘在社群和粉絲分享生活點滴。昨（5）日街頭藝人李科穎在IG發布一段影片，畫面中可以看見當李科穎用爵士鼓演奏到歌曲〈心花開〉時，身後突然出現1位身穿杏色條紋西裝外套，下身搭配寬鬆長褲的李千娜完全「0偽裝」驚喜現身信義區街頭，並默默拿起麥克風走向前方跟上鼓點旋律歌唱。

影片曝光後在網上引發網友熱議。（圖／翻攝自IG＠keyinglee）





李千娜出現後瞬間引來大批人潮上前圍觀，後面唱完〈心花開〉她甚至加碼演唱〈再會啦心愛的無緣的人〉，還大方邀請現場會唱這首歌的觀眾朋友一起大合唱。影片曝光後，親民的個性讓許多網友看完紛紛留言「萬聖節當天這個驚喜很可以欸」、「聽不夠！」、「好漂亮」、「真的是心花開」、「太太太太驚喜了」、「好難忘的萬聖節」。





原文出處：李千娜萬聖節「零偽裝」突現身信義街頭…「1親民舉動」嗨翻網：真是心花開！

