萬聖節搭上南瓜馬車
每日清晨六點妳穿上童話
假裝自己是故事裡的公主或者皇后
「很久以前在遙遠王國有一位溫柔善良的女孩……」
妳模仿故事編織每日的開頭
匆忙盥洗，也許化妝但通常素顏
從床墊汪洋裡救出兩個溺水昏迷的王子
拍打、呼叫，必要時施以親吻CPR
為他們穿戴整齊人形後端上豐盛早餐
營養均衡的王子們身心豐美如強壯牛犢日日衝撞規範
汽車噗噗喘著疲憊氣息駛出家門時
尊貴的國王尚在遠航，鼻孔吹響他
極致奢華的鼾聲
妳塞在送孩子上學的車陣中
老闆不曾體諒妳的多重角色扮演
遲到扣薪，小孩生病請假扣薪也扣心
妳為男性上司及同僚倒茶，為客戶泡咖啡
時常以想像扮演連續劇裡的犀利女主管
紅脣灼人眼球，高跟鞋噠噠噠掃射眾人耳膜
現實中妳卻和一群婦女擠進休息室微波貧瘠對話
多年未去的角質在皮膚風化成岩
毛孔與心情同等粗糙黯淡
午餐前晚剩菜，昨日毫無營養
妳強迫自己嚥下無味生活
日常打卡，生前的優雅提早下班
妳駕車急急趕赴宴會，晚上六點前得洗菜煮飯
為國王及王子們端出澎湃盛宴
前菜青春，主餐是妳逐漸步入中年的鬆垮肉體
甜點千層派層層覆疊婚後忙於家務的每一日
接著洗曬摺掛全家衣物維持國境安康
夜間營業時妳已疲累到只能扮演魚，或者一塊會呼吸的肉
永遠記得走進教堂那天他許諾永遠愛妳照顧妳
教母卻突然失蹤，唯一可依靠的馬車不知去向
玻璃鞋飛上天花板，電鍋掃把吸塵器齊聲高唱
套上戒指後便失去魔法的妳戴上南瓜面具
從此日日萬聖節
妳就是那隻逼哀衰鬼
