萬聖節美食大狂歡！ 麥當勞、必勝客「買1送1」 12家餐飲優惠一次看
萬聖節到來，全台餐飲品牌推出超殺優惠！從速食、炸雞到火鍋、壽司，全都有折扣或買1送1，麥當勞買1送1、送麥克雞塊，必勝客披薩買1送1，肯德基、拿坡里買1送1，三商炸雞買5送5；頂呱呱變裝享85折、扮鬼娃恰吉送漢堡；漢堡王、bb.q CHICKEN加1元多一件；達美樂、摩斯漢堡、海底撈88折，壽司郎半價。以下整理12家品牌優惠重點，一次掌握全攻略！
麥當勞
即日起至11月2日，App限時優惠：中杯飲品半價19元、大麥克＋中薯99元、勁辣雞腿堡＋中薯99元、單點吉事蛋堡現折10元、小杯玉米湯現折10元、OREO冰炫風現折20元、滿200元送4塊麥克雞塊。即日起至10月31日，單點4塊麥克雞塊現折19元。
即日起至11月4日購買分享盒可享「指定飲品買1送1」，或以歡樂送購買分享，再送限量「麥麥同樂撲克牌」。
即日起至11月11日，麥當勞LINE隨買店取早餐「早餐5入量購優惠組最低65折」，豬肉滿福堡加蛋、火腿蛋堡、現烤焙果堡、番茄嫩蛋焙果堡最低65折。蕈菇嫩蛋焙果堡則是68折。
▼麥當勞APP即日起至11月2日祭出多項優惠。（圖／翻攝《麥當勞》APP）
必勝客
即日起至11月底，「個人披薩買1送1」、買私廚飯麵送個人披薩、「個人披薩」3個199元。
萬聖節10月31日上午10點開搶「PK雙饗卡神券」：指定6吋鬆厚個人披薩11元、9吋鬆厚披薩111元、一公尺派對盒6折1311元、火山拼盤餐57折999起。
肯德基
萬聖節提前開吃雙11優惠券：「香酥脆薯（大）」、「4塊上校雞塊」、「玉米濃湯（大）」皆買1送1，還有套餐111元起。10月31日PK雙饗卡APP開搶11元「原味蛋撻」、與111元「青花椒雞腿堡XL餐」、「青花椒香麻脆雞XL餐」。
頂呱呱
10月31日萬聖節當天，變裝消費全單85折；扮成「鬼娃恰吉」者可免費領「雙醬鱈魚黑堡」乙顆（每人限領乙次）。
恰吉獨享餐（雙醬鱈魚黑堡＋阿勇雞塊4塊＋地瓜薯條＋35元飲品）特價249元、恰吉周邊套餐（雙醬鱈魚黑堡＋阿勇雞塊4塊＋地瓜薯條＋35元飲品）特價599元。
拿坡里
即日起至11月3日止，大披薩「買1送1」、炸雞「買4送4」，還有炸雞4塊特價159元。
三商炸雞
「買5送5」萬聖節吃到雙11！內用或外帶炸雞「買5送5」，買5隻酷樂雞腿桶「免費贈送5塊義式腿排桶」特價349元。10隻青花椒脆皮二節翅99元。滿448元送煉乳銀絲卷，優惠至11月12日止。
達美樂
推出萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」399元，送糖果抽抽樂。10月31日外帶送可可馬芬乙個。
漢堡王
即日起至11月9日，萬聖節限定橘黑「華堡餐199元、雞排堡餐189元」。漢堡王「歲末歡慶優惠券」活動「加1元多1件」，爽吃4塊雞塊、薯條、薯球增量，多項組合49折起，優惠到12月31日。
摩斯漢堡
10月31日限定，蒟蒻飲（蜂蜜檸檬／葡萄／芭樂檸檬）任選2杯49元；奶茶與咖啡第二杯半價，相當於2杯90元，甜點組合（抹茶紅豆米派＋摩斯熱可可M）特價85元。
bb.q CHICKEN
周年慶至11月30日，平日去骨炸雞雙拼餐、炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、百事可樂、七喜「+1元多1件」，假日「第二件半價」，去骨炸雞雙拼「免費送88元炸物」、半雞拼盤「免費送煉乳哆波吉」，及6款單人獨享餐與多人共享餐。
海底撈
即日起至11月2日，穿萬聖節裝平日用餐「菜品88折」；10月31日說密語送「貝貝南瓜」，點寶寶套餐滿2000元送「小撈撈圍兜」。
壽司郎
10月31日當天限定，「黑鮪魚大腹」半價50元、「霜淇淋買1送1」、味噌湯現折10元。
（封面示意圖／翻攝Pexels）
萬聖節快樂！ 星巴克連2天「買1送1」 85度C、CAMA優惠一次看
開工咖啡優惠！ 星巴克、7-11「買一送一」 全家第二杯10元
