「一見大吉」Q版黑白無常裝扮連續兩年奪得彰化市萬聖節變裝走秀比賽冠軍，引發公平性爭議！第二名參賽者李雪芸強烈不滿，質疑評選過程有內定之嫌。彰化市公所表示，第一名參賽者並未違反比賽規定，故不會更改名次。市長林世賢則回應，若確實是兩年相同裝扮，評審就不應給分。面對價值1萬元獎勵的頒發爭議，民眾紛紛質疑比賽公正性，網友更諷刺地留言「2026再得第一」！

萬聖節裝扮「一樣也能贏」！彰化市比賽連兩年同冠軍 參賽者氣炸。(圖／民眾提供)

彰化市萬聖節變裝走秀比賽再度引發爭議，因連續兩年冠軍作品完全相同而掀起質疑聲浪。一名參賽者以「一見大吉」Q版黑白無常裝扮連續兩年奪得冠軍，獲得等同現金1萬元的禮券，引發公平性爭議。第二名參賽者李雪芸明確表達不滿，質疑評選過程的公正性，而彰化市公所則表示因參賽者未違反規定，故不會更改比賽結果。此事件在網路上引起熱議，許多民眾對評選標準提出質疑。

同裝扮連奪冠 彰化萬聖節比賽遭質疑黑箱。(圖／TVBS)

萬聖節活動當天，彰化市長林世賢也參與其中，裝扮成古裝殭屍與民眾同樂，不僅有踩街遊行，還舉辦了創意造型評分比賽。然而，網友很快發現了異常情況，2024年與2025年的第一名作品竟然完全相同，都是「一見大吉」Q版黑白無常裝扮，連市長的殭屍裝扮也維持不變。

2024年與2025年的第一名作品竟然完全相同，都是「一見大吉」Q版黑白無常裝扮，連市長的殭屍裝扮也維持不變。(圖／TVBS)

獲得第二名的李雪芸對此表達強烈不滿，她在簽領區立即向主辦單位反映，認為重複作品再次奪冠對其他參賽者極不公平，並直言事情如此明顯，難以不讓人懷疑是內定結果。李雪芳今年與孩子一起製作了四大神獸——青龍、白虎、朱雀、玄武的裝扮參賽，還分享了製作過程的影片，她堅持認為創意設計首獎不應頒給重複的作品。

面對爭議，彰化市公所城觀課長林佳蓁表示，第一名的參賽者並未違反比賽規定，因此不會更改名次或取消資格。不過，彰化市長林世賢也回應了網友的質疑，表示評審是外聘大學老師，如果確實是兩年相同的裝扮，就不應該給予評分。

面對同一作品連續兩年奪冠的情況，網友諷刺地評論「2026再得第一」。(圖／TVBS)

值得注意的是，這場比賽不僅有榮譽，還有豐厚獎勵。第一名可獲得等同現金的1萬元超商超市禮券，第二名8000元，第三、四、五名各4000元，優勝佳作也有1000元至500元不等的獎勵。面對同一作品連續兩年奪冠的情況，網友諷刺地評論「2026再得第一」，反映了民眾對比賽公平性的質疑。

