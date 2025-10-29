萬聖節討愛心 崑科大公廣系「萌鬼」市集做公益
記者汪惠松／永康報導
崑山科大公共關係暨廣告系大四畢業製作團隊「Lemon Sugar」與產學合作業主-社團專發會，共同參與在台南時代公園舉辦的二０二五東寧萬聖節《萌鬼同樂趣》，策劃並設計「公益×小萌鬼市集」主題攤位，展現專業實作與社會關懷結合的亮眼成果。
崑大公廣系Lemon Sugar與社團專發會進行產學合作，活動以萬聖節為創意主軸，結合「友善生活」理念與互動體驗，透過青年行銷創意讓公益概念走進日常。此次活動為團隊畢製專案之一，由學生全程規劃與執行，內容涵蓋主題構思、現場布置、視覺設計、宣傳規劃與執行管理等。現場以萬聖節慶氛圍為基調，結合創意市集、親子闖關遊戲與友善行動體驗，吸引許多家庭與年輕族群參與，互動頻繁。
在公益×小萌鬼市集攤位中，Lemon Sugar團隊特別設計「友善愛心」闖關遊戲，鼓勵遊客以輕鬆有趣的方式了解友善生活理念，民眾透過綁定協會愛心碼五七八四，捐贈手機條碼內的發票，或現場認購每筆三百元的物資，協會將於冬至當天捐出一份湯圓及熱食餐點至台南楠西區江家古厝，為當地長者與弱勢家庭送上溫暖與祝福，讓節慶的歡樂轉化為具體的社會關懷。
Lemon Sugar組長蔡依紋表示，團隊想用創意行銷方式讓更多人發現友善可以是年輕、好玩、貼近生活的，從遊戲、互動、拍照打卡到了解公益，每個參與者都能以自己的方式實踐友善生活，讓公益不再只是被動的關懷，而是一種主動參與的生活態度，透過這活動團隊學會如何整合品牌推廣？社群宣傳與社會議題？體會到公關行銷能帶來的社會正向影響。
