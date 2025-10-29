萬聖節討愛心 崑科大公廣系「萌鬼」市集做公益

台北市 / 綜合報導 民眾黨主席黃國昌最近深陷狗仔風波，根據週刊報導，疑似和狗仔集團有關的凱思國際，背後掌管金流與人事的核心人物，是永豐銀前協理李光昕，也就是和黃國昌一同成立吹哨者協會的張晉源的前祕書，而在週刊爆出凱思國際有可疑金流後，李光昕上個月底出境至今未返台，不過黃國昌也強調，他只是擔任永豐 金 相關揭弊案件的義務辯護人，要求週刊道歉！時任時力立委黃國昌(2019.12.30)說：「要站到前面，需要非常大的勇氣。」一起記者會畫面，2019年底，還在時代力量當立委的黃國昌，和這位前永豐銀協理李光昕開直播，齊聲批永豐金追殺揭弊者，但在黃國昌狗仔風波之後，週刊揭露，李光昕是其中重要角色。李光昕其實是，和黃國昌一同成立，吹哨者協會的張晉源前秘書，之前就爆出，狗仔隊背後資金來源是凱思國際，週刊指出，掌管凱思國際帳務支出的就是李光昕，包括公司開銷與狗仔薪水，還擔任人資長的角色，負責審核適合的撰稿記者與攝影，有時就連跟監調度與同仁休假，甚至租車、訂便當等工作，都由她包辦。而在9月30日，週刊報導質疑凱思國際，3年燒3千萬，相關金流疑似有港資之後，李光昕就已出境，至今快一個月都還沒返台。立委(眾)黃國昌說：「他們唯一做的事情，就是揭發永豐金的弊案，當初揭弊的內容貨真價實，我做的事情是我當他們的義務辯護人。」唯一做的就是揭發永豐金弊案，一二審都有罪揭弊內容貨真價實，只是擔任義務辯護人，但凱思國際的負責人李麗娟，也被週刊查出，其實是一名安親班老師，而安親班的地址，竟與黃國昌小姨子高翬，成立的耘力國際公司，登記在同一個地方，但實際來到這處地址，外頭貼上卡通圖案造型，但裡面黑漆漆一片，也沒有招牌，無法得知是否有安親班營業。北市府教育局回應，有關報導內提及地點，經查並無申請立案補習班，也未曾獲民眾檢舉。立委(眾)黃國昌說：「(週刊)標題下說有匯款，說我小姨子匯款100萬給凱思國際，叫你們拿匯款單拿不出來開始在耍賴。」都問一樣的問題什麼時候要道歉，說小姨子匯款凱思100萬拿不出匯款單，改口注資匯款改注資沒有匯款沒有注資，為小姨子強力駁斥，但狗仔疑雲牽涉越來越廣，相關人等一一被檢視，如滾雪球般越滾越大。 原始連結

