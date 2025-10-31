萬聖節變裝趴有禁忌！「7種人」別扮鬼 恐卡陰招衰氣





2025年10月31日是萬聖節，全台各地活動熱鬧登場，許多人準備變裝參加派對或街頭遊行，從南瓜、星星、稻草人、巫婆到魔鬼、骷髏人等造型應有盡有。不過，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，有7種人不宜扮鬼，以免被陰氣干擾、運勢受損。

一、生肖犯太歲

2025年犯太歲的生肖包括蛇（值太歲）、虎（刑太歲）、豬（沖太歲）與猴（害太歲）。民俗說法「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，今年這四生肖運勢偏弱，氣場不穩，更容易被陰靈干擾。

二、大病未癒

大病初患或剛痊癒的人，元神耗弱，容易被陰邪靈體入侵。

三、運勢不佳

剛失戀、離婚、生意失敗或失業者，本就氣場低落，再化身骷髏或魔鬼更會招惹靈體，讓衰氣上身。

四、印堂發黑

印堂位於兩眉之間，若出現青黑、晦暗、青筋現象，象徵近期運勢低迷、易有災厄，此時應避免參加陰氣旺盛的活動。

五、睡眠不足

長期熬夜、睡眠不足，精神狀況耗弱，也特別容易被陰邪靈體入侵身體。

六、飲酒人士

喝酒會導致意識模糊、精神狀況很差，極易成為靈體接近的對象，萬聖節應避免醉酒亂玩。

七、孕婦

懷孕婦女氣場特殊，嬰兒在母體內最忌陰陽相衝，靈界陰氣較重，容易影響孕婦及胎兒健康及安全。

楊登嵙建議，若真的想參與萬聖節活動，這些族群可選擇正能量造型如天使、魔術師、可愛卡通人物、月亮或星星等，不僅應景又可保平安。他強調，「玩樂可以盡興，但安全與平安最重要。」

