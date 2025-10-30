萬聖節限定開吃！餐酒館到手搖飲都玩出新花樣，暗黑魔法調酒、跳跳糖手搖飲全登場！

（圖／業者提供）

本周迎來一年一度的萬聖節，氣氛從街頭蔓延到餐桌，各家業者紛紛以「暗黑系」主題搶攻節慶商機，從主題餐酒、創意甜點到限定飲品，全都使出渾身解數，讓人不出國也能感受歐美狂歡氛圍。今年特別的是，許多品牌不再僅靠應景裝飾取勝，而是結合「沉浸式體驗」與「限定口味」，打造出專屬萬聖節的味覺奇遇。

奧比酩 ALBE MING｜無國界料理餐酒館

今年八月全新開幕的奧比酩，以「日咖 × 午點 × 晚食 × 夜酒」為核心概念，打造北高雄最具話題性的全天餐飲空間。由米其林餐盤主廚—曾勵翔 領軍，揉合亞洲創意與異國風味，提供義大利麵、披薩與創意料理等豐富選擇。人氣餐點包括「義式慢燉蕃茄香煎嫩雞義大利麵」、「明太子海鮮披薩」及融合東西風味的「黑樺和牛Mini刈包」，成為聚會、慶生與續攤首選。為了迎接萬聖節，推出三款限定魔法調酒與沉浸式暗黑氛圍，邀請消費者走入微醺奇幻夜。

COZY TEA御私藏

連鎖手搖飲品牌COZY TEA御私藏祭出期間限定飲品「鬼靈精怪」，以香氣清爽的茉薰草莓綠茶為基底，加入滑嫩仙草凍增添口感層次，頂端覆上一層濃郁起士奶蓋，鹹甜交織，再撒上水果口味跳跳糖，果香在嘴裡跳動風味獨特，整杯顏色從上至下為白、紅、黑，很有萬聖節的魔幻華麗感。每杯售價100元，每店每日限量50組，每人限購2組，限量供應售完為止。

不想出門也能被嚇翻！8部萬聖節最強片單，血腥、懸疑、心理驚悚全包辦！

UG樂己

UG萬聖節推出限定飲品組合——「U茉降靈組」。包含招牌315 （三窨十五茉純茶（L）+低卡烏龍茶凍）和三窨十五茉UG奶茶。招牌315以窨茶工藝的茉莉花綠茶為基底，融合茶香花香搭配紅烏龍茶凍，茶香濃郁，清爽回甘。茶韻與奶香完美交織，帶出層次豐富的細膩口感，一口上癮的滋味，更穩坐 No.1 熱銷排行榜。「U茉降靈組」僅限量販售到10/31，最後倒數要買要快，錯過不再！

六福村

今年萬聖節六福村主題樂園以「墓碑鎮：芮妮的舞會邀請」為主題，結合萬聖節的驚悚氛圍與歡樂氣息，打造一場「笑聲與尖叫並存」的暗黑派對！為迎接萬聖節當天最熱鬧的夜晚，六福村特別推出10月31日限定「萬聖節星光優惠票」，凡於16:00後入園即可享現場限時優惠價——單人$350、雙人同行只要$499！

