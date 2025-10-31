萬聖節「不給糖就搗蛋」 基隆百福消防分隊化身防火小學堂
隨著萬聖節到來，基隆百福消防分隊日前迎來一群特別的小客人！來自七堵區小象幼兒園的三十多位小朋友，穿著各式可愛的角色服裝，興高采烈地前來消防隊「要糖果」。現場氣氛熱鬧歡騰，笑聲不斷。
消防人員面對這群天真可愛的孩子們，笑著說：「要糖果沒問題，但要先乖乖聽消防叔叔的話！」小朋友們立刻聚精會神，聆聽消防人員講解生活中重要的防火知識。
小朋友們超認真聽講，例如如果火災報案時如何清楚表達「誰、在哪裡、發生什麼事」、發現火災時要冷靜並大聲呼喊「失火啦！」求救，以及提醒小朋友在家裡「絕對不能玩火」，要養成安全用火的好習慣。
在消防人員生動有趣的互動中，小朋友們一邊回答問題、一邊搶答示範，笑聲滿滿、氣氛歡樂。活動最後，小朋友們順利通過「防火小測驗」，開心地獲得糖果獎勵，笑容滿面，現場洋溢著節慶的歡樂氛圍。
透過萬聖節這樣充滿童趣的節日活動，將防火、防災觀念以遊戲與互動的方式傳遞給孩子們，是最有效也最溫馨的宣導方式。從小培養正確的防火觀念，不僅能提升孩童的安全意識，也能進一步帶動家庭落實消防安全。
百福分隊長李源明說，防火觀念不能搗蛋！希望藉由這場寓教於樂的活動，讓「防火安全」的種子在孩子們心中發芽成長，為每一個家庭築起更堅實的安全防線。祝大家萬聖節快樂，平安歡度每一天。
更多新聞推薦
其他人也在看
孩子愛問為什麼？父母千萬別亂回答！專家教你「2招回覆」解決問題
當孩子不斷提問「為什麼」，父母該如何應對呢？兒童心理專家千英姬於《孩子為什麼這樣說？》一書中，以兒童心理學、九型人格學等當代心理學理論為基礎，以孩子的視角出發，去理解孩子們表達不清楚的情緒，或說不出口的想法，帶領讀者深入孩子內心世界。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
不給糖就搗蛋! 天母街頭擠爆 小孩扮"測速照相"創意滿分
萬聖節這天，天母街頭再度熱鬧起來。沿路各種卡通角色，還有家長把小孩變成垃圾桶、爆米花，甚至測速照相，創意滿滿。附近店家也是儀式感十足，準備了大量糖果，要讓大小朋友來討糖，不搗蛋。民視 ・ 6 小時前
31歲「護理系女神」猝逝！3個月前才搭北捷辣露美胸 網悲慟不敢置信
曾任護理師的網紅謝侑芯，因擁有凹凸有致的姣好身材和精緻臉蛋，被封為「護理女神」。謝侑芯的好友、饒舌歌手Chris今（30日）在社群發布噩耗，侑芯已經離開了我們前往了那無憂的天堂，發生在她於海外工作拍攝的期間。消息一出，讓許多粉絲悲慟不敢置信。謝侑芯今年7月才與馬來西亞的正妹DJ周甄娜在北捷合體，辣露美胸的養眼畫面也讓網友看了血脈噴張。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
畢業2年「逃不出低薪」又沒動力改變 網揭殘酷真相：還沒被生活逼到
年輕族群中流傳「躺平」生活一說，一名年輕的「00後」網友坦言出社會後做過多樣工作，但都低薪且難以持續，想考國營企業提升薪資卻缺乏動力，想知道他人如何調適或精進。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前
王美惠勇奪三冠王榮耀七度獲公督盟優秀立委 再拿口袋國會評鑑雙肯定
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】從議員到立委，從政22年來一直以一部機車凸整個嘉義市，服務遍及各角落並備受肯定的台灣好報 ・ 13 小時前
萬聖節「孩子學校沒變裝活動」她認鬆口氣 家長秒懂：超讚的
今（31日）迎來萬聖節，不少民眾費盡心思裝扮，只為營造節慶氣氛，有網友表示，孩子讀公幼，學校沒有規定孩子們必須在萬聖節這天換裝打扮，對此原PO也坦言鬆了一口氣，引發網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 15 小時前
防堵移工成詐騙幫手 平鎮警前進工業區宣導「識詐」
桃園市外籍移工人數位居全台之冠，為強化移工對臺灣法律的認識，桃園市平鎮警分局近日特別前往平鎮工業區，舉辦法治宣導活動。有鑑於近期不法集團吸收移工擔任詐騙車手的案件頻傳，本次活動重點鎖定於「識詐與反詐騙」，透過多語言溝通，向移工朋友詳細講解相關法令，希望他們在臺工作期間，不僅能保障自身安全，更能避免不慎觸法。平鎮警分局表示，詐騙集團經常利用移工朋友不熟悉本地法律或想快速賺取外快的心態，以「輕鬆、高薪」的打工話術，誘騙他們擔任「提款車手」。然而，此行為已觸犯刑法「詐欺罪」及「洗錢防制法」，刑責非常嚴重，不僅可能面臨鉅額罰金、長期徒刑，最終還將被遣送出國，且未來無法再入境臺灣，辛苦的工作生涯也將毀於一旦。除此之外，有鑑於微型電動二輪車為外籍移工在國內最便利的代步工具，交通活動頻繁，交通事故發生率也隨之攀升。為保障所有用路人的安全，平鎮警分局本次也特別加強交通安全宣導，希望能夠透過宣導活動，建立一個更友善、尊重且包容的交通環境，確保每位使用者，無論國籍背景，都能維護自身與他人「行」的安全。平鎮警分局強調，「防詐」與「交安」 是保障移工在台生活安定的兩大基石。未來將持續深入各工業區與移工聚集點，台灣好新聞 ・ 9 小時前
吳怡農評北市施政「大家心裡都有數 」 蔣萬安笑回一句
民進黨佈局2026縣長選舉，民進黨啟動提名，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農31日前往民進黨中央遞交「參選意願書」，表態爭取台北市長提名，被外界認為，繼2020年立委選戰，再度與台北市長蔣萬安上演「雙帥對決」。吳怡農受訪指出，還是回到市民有沒有感受到生活變好，大家心裡都有數。蔣萬安面帶微笑回應，「我就是全力拚施政 」。中時新聞網 ・ 14 小時前
坣娜不是胰臟癌！「真正死因曝光」 富商尪悲痛發聲
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導歌手坣娜傳出於16日去世，享年59歲，死因是胰臟癌，而今（31）日稍早坣娜老公薛智偉發出聲明，提到坣娜在10⽉14⽇下午因肺...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
萌娃盛裝打扮現身桃消茄苳分隊 防災觀念向下扎根
為了讓孩子們在萬聖節留下特別的節慶回憶，東泰幼兒園今（31）日下午帶著一群精心打扮的小朋友們，到桃園市消防局茄苳分隊進行萬聖節踩點活動。小朋友一到分隊，就被紅色的消防車、閃亮的警報燈與整排裝備吸引，茄苳分隊也特別配合萬聖節主題，由消防人員實際穿著化學防護衣、消防衣向小朋友展示。有別於一般消防衣，化學桃園電子報 ・ 13 小時前
北海道驚見「400公斤巨熊」肥到塞不進陷阱 專家揭原因
日本今年的「熊災」已進入極度嚴峻的狀態。根據日本環境省的最新統計，截至2025年10月，因野熊襲擊而死亡的人數已高達12人，創下有統計以來的歷史新高紀錄，是2023年最高紀錄（6人）的整整兩倍，形同全國拉響了對野熊的最高警戒。這場人熊衝突的熱點之一，便是過去曾發生日本史上最嚴重獸害「三毛別棕熊襲擊事件」的北海道。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
新北媽3貼載2小朋友上課出車禍 對向騎士骨折送醫
新北市張姓女子今天上午7時許，騎機車載2名小朋友上課，行經中和國小前時左轉，與對向行經的周姓騎士發生碰撞，造成周男倒地骨折，由救護車送往醫院治療，雖雙方均無飲酒，但張女騎車違規3貼上路，警方已對其開出罰單。中和警分局調查，38歲張女騎機車載幼稚園及國小3年級大的小朋友上課，沿中和路行駛左轉往中和國小自由時報 ・ 1 天前
大園警萬聖節活動結合交通安全宣導 幼童玩樂中學習保護自己
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 今(…中華日報 ・ 14 小時前
鄭麗文接受外媒專訪稱普丁不是獨裁者 民進黨：錯誤言論成國際笑話
準新任中國國民黨黨主席鄭麗文，日前接受外媒《德國之聲》專訪時，稱俄羅斯總統普丁不是獨裁者，而是民選領袖，引發民眾議論。對此，民主進步黨發言人吳崢今（31）日表示，鄭麗文先呼應中共論述，又為獨裁者、侵略者辯護洗白，可怕又錯誤的言論已成為國際笑話，國民黨已和獨裁陣營同一陣線。吳崢表示，鄭麗文稱普丁非獨裁者，但事實是普丁出身自蘇聯情報單位KGB，自1999年掌權後，在總統、總理職位間輪替，修改憲法、取消任期限制讓自己終身執政，更打壓異己與新聞自由，反對者被監禁甚至離奇死亡。這樣的人在鄭麗文眼中，竟不是獨裁者，甚至還洗白成為民主選出的領袖。吳崢指出，鄭麗文發言代表了國民黨對威權政權、對侵略者的服膺態度。近年中國與俄羅斯的戰略合作日益緊密，對台灣、印太與全球和平造成威脅，鄭麗文呼應中國論述，為獨裁辯護、為侵略找藉口，幫侵略者、獨裁者開脫洗白，完全忘記民主自由的代價。吳崢強調，鄭麗文可怕又錯誤的言論，儼然已是國際笑話。更令人遺憾的是，此番言論將對國際民主社會釋放嚴重錯誤的訊號，重傷台灣國際形象。不禁讓人懷疑，國民黨是否已經和獨裁陣營站在同一陣線？更多新聞推薦 ● 「左流右新」第二階段 今起開放接種台灣好新聞 ・ 8 小時前
籃球／林書豪宣布12月28日舉辦粉絲見面會 777張門票這天開搶
在上賽季帶領新北國王隊拿下隊史第二冠也是在TPBL的首冠後，「豪小子」林書豪正式宣布高掛球鞋，球團也傳出預計在年底為他舉辦引退儀式，而今天林書豪也在個人臉書宣布，將於12月28日舉辦粉絲見面會，...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
從膝蓋壞掉到養出一身肌肉！年近6旬的營養師靠2招，幫自己和腎友重啟人生
身形嬌小的營養師陳淑子，白袍底下是一身肌肉。從腎臟營養到運動營養，她用自己的故事鼓勵人們，健身增肌減脂永遠不嫌晚，對腎臟病友，更絕非不可能。 152公分、44公斤，穿著白袍的陳淑子看起來身形嬌小，弱不禁風，但褪下白袍，從肩膀到手臂，線條鮮明、凹凸有致的肌肉線條常讓人驚嘆：「好壯！」陳淑子笑說：「肌肉練起來，就是讓人穿衣顯瘦，脫衣有肉。」 演講場合上，陳淑子分享如何透過正確的營養搭配，達到最佳運動效果的案例，簡報秀出，個案短短在20週內，體脂率從27％降至20％，現在持續維持在18.5%，還練出漂亮的背肌。 更讓人眼睛為之一亮的是，這位個案就是陳淑子自己。很難想像，眼前知性、外貌清秀的營養學博士竟有著「運動魂」，渾身盡是健美肌肉，更叫人訝異的是，她已年近6旬。 她受傷後重啟人生，親身實驗運動營養 這幾年全球颳起運動風，約8、9年前，國內開始有人談運動營養，大多是運動背景出身，雖然結論和建議大抵正確，但陳淑子發現，往往所闡述的機轉和原理似是而非，於是專精腎臟營養30多年、擁有完整深厚生化學訓練的她，決定重讀相關文獻，傳授正確運動營養知識。 陳淑子不僅下功夫學習，更「以身試法」。從學生時期就康健雜誌 ・ 13 小時前
幼兒園小朋友響應華山基金會愛 上街募集發票
記者林坤瑋／宜蘭報導 華山基金會三十一日於羅東小甜甜幼兒園，舉辦電子發…中華日報 ・ 12 小時前
台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文自由時報 ・ 23 小時前
萬聖節扮什麼？萌娃扮「王世堅」髮型神還原
今日是萬聖節你們都扮成什麼呢？今年電影「獵魔女團」的角色超夯，不少人化身劇中主角，一上街就能跳出經典舞步。不僅如此，還有人扮成立委王世堅，招牌髮型加上西裝造型，小孩神還原，讓媽媽笑到倒地。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
從從容容！ 童扮「恰吉」過萬聖節 王世堅：超像
萬聖節期間，許多家長展現創意，將孩子打扮成民進黨立委王世堅，引起熱烈迴響。這些孩子穿著黑色西裝搭配藍色襯衫，頭髮特意弄得鬆散，神還原王世堅特色形象。面對這波模仿潮，王世堅本人看到後直呼「超像」，還幽默表示萬聖節當天會「躲起來一天」，不出來嚇人了。TVBS新聞網 ・ 7 小時前