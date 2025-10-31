萬聖節「不給糖就搗蛋」 基隆百福消防分隊化身防火小學堂





隨著萬聖節到來，基隆百福消防分隊日前迎來一群特別的小客人！來自七堵區小象幼兒園的三十多位小朋友，穿著各式可愛的角色服裝，興高采烈地前來消防隊「要糖果」。現場氣氛熱鬧歡騰，笑聲不斷。

消防人員面對這群天真可愛的孩子們，笑著說：「要糖果沒問題，但要先乖乖聽消防叔叔的話！」小朋友們立刻聚精會神，聆聽消防人員講解生活中重要的防火知識。

小朋友們超認真聽講，例如如果火災報案時如何清楚表達「誰、在哪裡、發生什麼事」、發現火災時要冷靜並大聲呼喊「失火啦！」求救，以及提醒小朋友在家裡「絕對不能玩火」，要養成安全用火的好習慣。

在消防人員生動有趣的互動中，小朋友們一邊回答問題、一邊搶答示範，笑聲滿滿、氣氛歡樂。活動最後，小朋友們順利通過「防火小測驗」，開心地獲得糖果獎勵，笑容滿面，現場洋溢著節慶的歡樂氛圍。

透過萬聖節這樣充滿童趣的節日活動，將防火、防災觀念以遊戲與互動的方式傳遞給孩子們，是最有效也最溫馨的宣導方式。從小培養正確的防火觀念，不僅能提升孩童的安全意識，也能進一步帶動家庭落實消防安全。

百福分隊長李源明說，防火觀念不能搗蛋！希望藉由這場寓教於樂的活動，讓「防火安全」的種子在孩子們心中發芽成長，為每一個家庭築起更堅實的安全防線。祝大家萬聖節快樂，平安歡度每一天。

