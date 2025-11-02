萬聖節「仙氣警花」！顏值輾壓鬼怪Coser 竟是學霸律師兼模特兒
大陸中心／程正邦報導
萬聖節最「搶鏡」的不是鬼怪，而是她！
一年一度的萬聖節，香港中環蘭桂坊湧入大量奇裝異服的群眾，現場氣氛熱烈。然而，最受矚目的焦點，既非精心設計的鬼怪裝扮，也非知名的Cosplayer，而是一位在街頭執勤的警員。
近日，社群媒體上瘋傳多段影片，鏡頭鎖定在一名身穿警裝、高挑亮眼的女警身上。她臉帶專業的笑容，不斷揮手疏導聚集的人潮，口中輕聲說著：「好了！好了！請繼續向前行。」不少路過的市民紛紛駐足，拿出手機狂拍，甚至有網民驚呼：「影佢（拍她）嘅人多過拍Cosplay！」直讚她顏值爆表，充滿「仙氣」，成為萬聖節街頭最強的「非官方Coser」。
驚人背景曝光：文武雙全的「人生勝利組」
據《香港01》報導，這位迅速爆紅的「仙氣女警」名為梁凱程（Natalie），其真實身份與學術背景更令人驚訝。不僅是香港中文大學首屆工商管理及法律雙學位畢業的執業律師，專注於民事及刑事案件，今年9月更赴北京大學燕京學堂攻讀法律碩士。
報導提到，她大學時期曾兼任模特兒，拍攝品牌廣告。2018年曾亮相TVB綜藝節目《美女廚房》，擔任「美女學徒」，當時更以44吋超長腿備受矚目。
由於她目前執業的高等法院正好位於中區警區轄區內，因此利用工餘時間擔任中區警區巡邏小隊第一隊輔警，被形容為「法庭內外皆守護正義」。
曾被質疑「怕辛苦」？熱忱服務成動力
事實上，這並非梁凱程首次因執勤成為網路焦點。早在2024年元旦，她在尖沙咀執勤時就曾被內地網民封為「香港超美女警」。
梁凱程曾透露，她當初是透過「輔警大學生計劃」加入警隊。對於她這樣一位外型亮麗、事業有成的女性選擇投身輔警，曾有家人與朋友質疑她「怕曬黑怕辛苦，不太可能做到」。她坦言，這種質疑反而成為她的最大動力，讓她更努力證明自己能夠勝任，將專業法律知識與前線警務工作經驗相輔相成。
