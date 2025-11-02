萬聖變裝入捷運站遭攔！網喊傻眼 北捷：違反善良風俗

記者高珞曦／綜合報導

今年萬聖節恰逢週末，許多民眾趁假日變裝秀創意，然而有民眾控訴，他的萬聖節妝容並非可怕造型或流血，因等不到計程車只好熬夜到早上搭捷運，沒想到被站長攔阻，話題引發網友熱議。

有民眾在萬聖節期間頂著特殊造型欲進站，卻被站長告知「違反善良風俗」要求卸妝，引起討論。（示意圖／非當事畫面／台北捷運公司提供）

該民眾表示，他的臉上沒畫什麼可怕、流血的妝容，也沒有穿COSPLAY服裝，搭車時已經是半卸妝的狀態，當時她是穿著長袖外套、拉上拉鍊才到捷運站。

但他仍被捷運站站長告知「違反善良風俗」，且被要求卸妝才能進入捷運站，自嘲度過1個「難忘的萬聖節」。他也無奈透露，當天他已去報警，但警察也說只能提供影片協助他申訴。

對此，據《中時新聞網》報導，北捷公司回應，該民眾是在1日清晨6時許進入捷運忠孝復興站，當時站長發現該民眾帶有「鬼怪妝容」，考量其他乘客搭車觀感，站長勸導該民眾但未果，後由捷運警察向該民眾說明規定，該民眾表示理解並離站。

另據現行規定，北捷呼籲，旅客若要穿著創意裝扮乘車，應避免過於暴露、血腥或過度恐怖的鬼怪裝扮，且不得違反法令、公共秩序、善良風俗或旅客須知等。若裝扮足以使其他乘客不適或恐懼，站方得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款，拒絕其繼續搭乘，站、車人員也將視情況，會同警察人員強制或護送離開車站、車廂或大眾捷運系統區域。

