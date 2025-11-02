萬聖變裝賽爆內定？ 同一組「黑白無常」連兩年冠軍

10月25日在彰化市舉辦一場萬聖節變裝派對，由一組裝扮成「黑白無常」的隊伍拿下評審最高分，榮獲第一名。（圖／民眾提供）





10月25日在彰化市舉辦一場萬聖節變裝派對，邀集上百組參賽者，最後是由一組裝扮成「黑白無常」的隊伍，拿下評審最高分，榮獲第一名，可以拿到一萬元的禮券，不過事後被爆出，這組參賽者去年就曾拿過第一，而且竟然是用同一套裝扮參賽，連續兩年都拿第一，被民眾質疑是否有內定嫌疑，更被網友大酸，重播也能一直拿冠軍，對此彰化縣府表示，沒有違規。

小朋友打扮成維京人，戴頭盔拿戰斧，開心跟市長合照。參賽民眾：「市長好市長好。」

還有人扮成小惡魔、魷魚遊戲角色，甚至是麥當勞叔叔，萬聖節儼經成了，全台父母每年的創意手作PK大賽，但現在卻爆出爭議。

第二名得獎者李小姐：「他們再度穿著幾乎相同的裝扮，搭上簡單的巧虎神轎，又再度拿下冠軍。」

10月25號，由彰化市公所舉辦的一場萬聖節變裝踩街派對，吸引上百組參賽者參加，但這一組兩人扛著鑾轎，旁邊還跟著一黑一白的Q版黑白無常，獲得三名評審青睞拿下第一名，事後卻被發現跟去年是同一組，重複參賽竟然還能衛冕冠軍。

第二名得獎者李小姐：「這明明就一個講求，創意發想的競賽，為什麼他可以不用做出太多努力，就把第一名拿走，其實市長自己也說，如果是這個樣子，是不可以列入評分的。」

民眾挖出照片，去年這組就以黑白無常裝扮，兩名參賽者跟一堆小朋友和市長合照，去年就拿第一名，獲得一萬塊禮券，今年又是同樣兩尊黑白無常，再度被評為第一名，再拿一次禮券，被質疑內定名單，更被大酸重播也能拿冠軍嗎。

彰化市公所城觀課課長林佳蓁：「我們沒有規定說，不得使用特定類型，或是歷年的作品，所以我們不會去改變名次，去年的（評審）老師有兩位，今年的老師有三位，（跟去年一樣的是兩位囉），是。」

民眾發現，這組疑似是公司名義參賽，人偶上面還有公司名稱，加上連兩屆都冠軍，懷疑有廣告內定的嫌疑。不過彰化縣府澄清，每一組都是經過評審評選，並沒有規定，不能用去年裝扮，但這對精心打扮的家長來說，重複都能洗名次，再辦一樣的活動，似乎也失去原本意義。