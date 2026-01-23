「萬能女鬼」邵雨薇竟然還有分身！ 《啵me》致敬影視大佬揭祕片名由來

《啵me之我的青春住了鬼》邵雨薇挑戰歌仔戲身段和唱腔，扮相也令人驚艷。風暴國際提供

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》片名中「啵me」兩字一度引發網友熱議，甚至有人開玩笑：「波蜜果菜汁不排除提告。」沒想到真相大反轉，該片確實由波蜜公司投資，且背後藏著一段向「台灣電影鼻祖」致敬的感人脈絡。

波蜜果菜汁創辦人陳忠義的父親陳澄三，正是50年代台灣影壇傳奇，當年他拍攝台灣首部35mm台語片《薛平貴與王寶釧》創下連演24天的票房神話。此次《啵me》特別將歌仔戲與現代舞劇結合，正是為了向這位影視大亨致敬。女主角邵雨薇在片中一人分飾兩角，從武打、花槍到歌仔戲身段無一不精，被觀眾讚譽為「萬能女鬼」，更被看好是今年初國片最驚喜的演出。

邵雨薇苦練花槍「肌肉記憶」 蘇達淚推：泫而不落的情緒太強

邵雨薇為了片中現代版戲曲〈寶釧〉，在開拍前對身段進行魔鬼訓練，她感性分享：「從肩膀寬度到腳底板都有講究，不是隨便拿兩下就做得出來。」甚至連花槍如何出力甩動都靠邏輯記憶。演而優則導的蘇達在看過首映後，特別點名邵雨薇一幕「眼中含淚、泫而不落」的演技，直言那句「你為什麼不跑？我是鬼啊」讓他當場紅了眼眶。

廣告 廣告

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒（左起）在片中飾演劇團團長，帶領李雪、陳昱廷、顏廷儒和安俊朋一起完成父親當年留下遺憾的作品《寶釧》。風暴國際提供

昆蟲系美少女戰隊出擊！頭頂兩根鬚超浮誇

劇團成員的表現同樣亮眼，初孟軒帶領李雪、陳昱廷、顏廷儒等「青春五人幫」大玩跨界。李雪飾演的代戰公主挑戰「專業走音」，笑稱要先學對再學錯；飾演王寶釧的陳昱廷則在重感冒中苦撐獻唱。

有趣的是，演員們頭頂浮誇長鬚，在片場自封「昆蟲系美少女戰隊」，顏廷儒更打趣說，穿上戲服變得很禮貌，因為「深怕頭上的鬚打到人，只好隨時低下頭」。

監製蔡意欽強調，透過這部片希望能連結台灣戲劇史與現代青春元素，承襲當年《薛平貴與王寶釧》的系列IP先河，讓傳統與流行碰撞出新火花。



回到原文

更多鏡報報導

票房1.4億續飆漲！鍾欣凌自嘲「青春期到更年期」等40年 翁倩玉跨海慶生

驚見廢棄公墓有白色人骨！范少勳曝道長法器「越兇放越多」 施名帥老舊旅社因此事睡不著

明早9點生死鬥！「攀岩傳奇」霍諾德無繩挑戰爬101 曝508公尺攻頂慶功必做一件事

基隆勇消詹能傑脫面罩救人殉職！曾遭酸「穿制服買飯」 獨留小四愛女