萬能的天神賜予我力量！《太空超人》真人版是他⋯同志天菜爆筋決戰骷髏王

繼《Barbie芭比》席捲全球後，美泰兒再度喚醒全球影迷的集體童年記憶！超級英雄始祖、宇宙最強男人《太空超人》真人版電影首波預告終於正式解禁。這部斥資重金打造的史詩鉅作，宣告亞當王子將於今年6月帶著傳奇「力量之劍」重返伊坦尼亞奇幻國度，開啟一場震撼銀河的英雄傳奇。

自1980年代問世以來，《太空超人》便以獨特的「科技與魔法」融合風格成為文化標誌。此次電影將舞台規模大幅升級，聚焦於亞當王子如何從平凡少年覺醒為宇宙守護者，並在充滿焦慮的末日預言中，正面迎戰邪惡頂點「骷髏王」。

廣告 廣告

此次選角更是引發全網沸騰！飾演靈魂人物「太空超人」的是好萊塢當紅新星尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）。曾在《王室緋聞守則》飾演深情同志角色而一炮而紅的他，為了完美還原角色，進行了為期數月的魔鬼訓練。預告中，他以一身爆筋、壯碩的身材亮相，身穿貼身鎧甲，喊著「萬能的天神！請賜予我神奇的力量」，與過往精緻花美男形象判若兩人，令人驚呼變身程度直逼「美國隊長」。

反派陣營同樣精彩，由傑瑞德雷托（Jared Leto）挑戰陰險邪惡的骷髏王，與伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）飾演的靈魂導師鄧肯隊長隔空鬥智鬥法。華麗卡司與磅礡戰爭場面，預示著《太空超人》將不只是童年回憶殺，更是一部重新定義當代超英敘事的科幻史詩。電影6月3日全球上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導