萬能的天神賜予我力量 美泰兒推「肌肉鼻祖」再戰大銀幕

尼可拉斯葛拉辛（中）化身亞當王子，率領戰友與太空虎重返伊坦尼亞。（索尼提供）

繼粉紅風暴《Barbie芭比》橫掃全球票房後，美泰兒（Mattel）再度祭出懷舊殺手鐧！無數人的童年英雄、超級英雄界的「肌肉鼻祖」——《太空超人》（Masters of the Universe）真人版電影預告於22日曝光。這位手持力量之劍、守護宇宙和平的傳奇戰士，正式宣告將於今年6月重返神祕的伊坦尼亞王國，與宿敵骷髏王展開一場跨越命運的史詩對決。

太空超人高舉力量之劍召喚神力，磅礡特效重現經典變身瞬間。（索尼提供）

自 1980 年代誕生以來，《太空超人》便以融合奇幻與科幻的獨特美學成為流行文化象徵。故事核心環繞著看似平凡的亞當王子，在獲得神祕的「力量之劍」後，只要高喊那句經典台詞，便能化身為宇宙最強男兒。本次真人版電影不再只是單純的懷舊，而是以更宏大、深沉的敘事筆觸，重新定義英雄的起源，將壯闊的動作場面與細膩的情感張力推向新高度。

最受矚目的莫過於選角陣容。飾演「太空超人」的是好萊塢當紅炸子雞尼可拉斯·葛拉辛（Nicholas Galitzine）。曾以《王室緋聞守則》中深情形象擄獲全球粉絲的他，為此戲展開魔鬼特訓，原本纖細的王子身材如今已進化成「重磅肌肉猛男」，對比之大令影迷直呼認不出來！

此外，反派陣容同樣堅強，演技變色龍傑瑞德·雷托將挑戰邪惡化身「骷髏王」，而帥氣強悍的鄧肯隊長則由伊卓瑞斯·艾巴擔綱。《太空超人》定於 2026 年 6 月 3 日全球正式上映。

