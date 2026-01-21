萬芳才痛失音樂圈好友！開唱前兩天慘摔嚇瘋 「無常總在發生」

【緯來新聞網】萬芳和壯女們《Everyday Sunday 每天都是星期天》演唱會於18日晚間在台北Legacy落幕，除了精心改編多首經典作品，也特別帶來多首翻唱，看到媽媽坐在第一排支持，超級珍惜和開心。

萬芳唱進粉絲心理。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

在演唱〈我們不要傷心了〉之前，萬芳分享前兩天不慎滑倒的驚險經歷，形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，因此驚覺生命在日常之中其實與死亡如此接近。



萬芳分享名曲〈猜心〉的動人往事，回憶專輯發行期間，曾在台北租屋處附近的巷子裡，與一名邊走邊唱歌的女孩擦身而過，女孩口中哼唱的正是這首歌。她感性地說：「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我。」同時謝謝一路以來彼此陪伴的每一位朋友，現場氣氛溫馨感人。



演唱會展現了成員驚人的「壯女」力量。王榆鈞在Keyboard、吉他與口琴間轉換演出；大提琴手庭禎更是為了現場編制苦練Bass；鼓手雅芳不時穿插和聲，而整個節奏組架設起來需要16支收音麥克風相當壯觀。

廣告 廣告

賴雅芳（左起）、萬芳、楊庭禎、王榆鈞展現女聲力量。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

其中，壯女版〈玫瑰少年〉以女性強悍而堅韌的力量重新詮釋，萬芳希望在每一次演出中，都能祝福那些「好像已經被理解、卻仍不被理解」的愛情。



提到近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要。這場意外使她感受到「無常總在日常中發生」，並希望將平安與祝福，送給所有到場歌迷。



全新單曲〈Everyday Sunday〉MV於18日晚間在YouTube首播，隨著台北站圓滿落幕，《Everyday Sunday 每天都是星期天》巡演1月24日台中、31日高雄接力登場。

更多緯來新聞網報導

SEVENTOEIGHT第一次「拆夥」登台！陳柏佑、鄭美祥為穿裙子斷食暴瘦

林依晨、許瑋甯等17年再聚大聊婆媳關係 感慨賀軍翔老態現形