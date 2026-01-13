萬芳攜手全女性樂團《Everyday Sunday》1／18華山Legacy開唱
萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，共同打造演唱會，巡迴首場將於1月18日在台北華山Legacy開唱，並推出同名單曲〈Everyday Sunday〉作為演唱會主題曲。
這個組合去年誕生，由萬芳擔任主唱，集結三位來自不同音樂領域的女性音樂人，王榆鈞負責吉他、鍵盤、聲響實驗與編曲，賴雅芳以自然流動的節奏打擊，讓音樂更有呼吸感，大提琴手楊庭禎則用溫厚深刻的琴聲，為歌曲增添層次。四人以全新的聲音樣貌，重新詮釋萬芳的音樂，展現成熟、自在又堅定的女性能量。
(圖｜原點概念提供)
「壯女們」這個名字，其實來自萬芳的一句玩笑。她看著團員們身形纖細，卻各自背著又大又重的樂器，忍不住笑說：「真的是一群壯女。」這種「壯」，不是外表強悍，而是心裡有力量，能夠獨立、溫柔又篤定地走在自己的路上。萬芳也分享，「最壯的聲音，不一定最大聲，而是來自夠強壯的心。」這場演出以女性創作能量為主軸，四位音樂人透過音樂分享各自的人生故事，希望觀眾能在歌聲與旋律中，找到被理解、被接住的感受。
此次巡演同名新歌〈Everyday Sunday〉，源自萬芳與壯女們練團時，萬芳隨口哼出的「Everyday Sunday～」，洗腦旋律讓大家都忘不了，榆鈞則在當天晚上一下子就完成整首歌曲。萬芳分享，去年大家都經歷了不少生命中的傷心時刻，因此特別想寫一首開心、輕鬆又明亮的歌，旋律洗腦好記，大人小孩都能立刻跟著哼唱。
面對1月緊接的北中南三場專場演唱會，也邀請導演團隊做全方位的節目規劃，全新設計的燈光視覺，首次加入互動開場聊天室，以及準備壯卡、單曲貼紙各式小禮物送給每一位觀眾。
(圖｜原點概念提供)
其他人也在看
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
《女王大人》爆收攤！ 曾國城本人親自回應了
《女王大人》曾國城、巴鈺主持，是兩人繼《一袋女王》收攤後的再度合作，13日卻傳出因收視率不佳，去年11月已經悄悄結束錄影，對此曾國城擔任游鴻明演唱會主持人時，也出受訪回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 2
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 9
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
木村拓哉曝搭機巧遇 高市早苗秒變迷妹告白
日本男星木村拓哉近日在廣播節目《木村拓哉 Flow》分享一段「機上巧遇」。他回憶，先前為節目與明石家秋刀魚前往能登半島出外景，從羽田機場報到時就覺得氣氛不太對，現場出現大量維安人員，讓他直覺「應該有重要人物」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 21
陳星旭、盧昱曉劇本殺玩出真感情 《軋戲》狂親27次
全劇最受矚目的莫過於高達 27 場的吻戲名場面，從辦公室曖昧、雪地煙火到醉酒深吻，誠意十足。官方近日釋出「引擎蓋吻」花絮，陳星旭展現霸氣男友力，不僅單手將盧昱曉抱上車頂深吻，彩排時，陳星旭注意到盧昱曉穿著短裙，擔心她大幅度的動作會不小心走光，隨即展現霸氣又細...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 116
「地獄廚神」戈登女兒結婚了！跟申敏兒同選Elie Saab婚紗，靈感來自兩位高人氣王妃
「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）二女兒荷莉拉姆齊（Holly Ramsay）在2025年底與英國奧林匹克金牌游泳運動員亞當佩蒂（Adam Peaty）完婚，並在近日曝光了婚禮花絮，並同步公開婚紗品牌，與同樣在十二月完婚的marie claire 美麗佳人 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 152
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 24
影射尹錫悅戒嚴風暴！李帝勳《模範計程車3》完結收視狂飆
《模範計程車3》甫於週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。面對無法用常理溝通的權力體...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 31
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北街頭 寒流來襲穿短袖騎機車接地氣
1月7日下午三點左右，電影《美夢》劇組在台北市大安區某音樂酒吧包場拍攝，現場導演和演員則是外國人，在寒流來襲、氣溫接近個位數的台北街頭還穿著短袖的男演員格外顯眼，而他竟然是澳大利亞藉的好萊塢知名影星山姆·沃辛頓(Samuel Henry John Worthington)，電影《阿凡達》...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 20
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 16
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》2/13過年檔上線：申惠善騙爆上流圈+謊言交織的人生！李浚赫化身重案組刑警抽絲剝繭出驚人真相...
2026年除了1月新劇如火如荼陸續開播中，不少2月新劇也陸續展開宣傳！Netflix在今(13)日首公開2月原創新劇《莎拉的真偽人生》/《Lady Doir》/《杜奧女士》海報及預告內容！該劇為Netflix即將播出的韓國電視劇，更找來演技派男女神申惠善與李浚赫主演，並由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導，全劇共8集，確定在2/13過年檔期上線！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 2 小時前 ・ 1
小薰捲欠費風波！遭揭與丫頭昔日恩怨 她被問拒幫背書
據《鏡週刊》報導，小薰與丫頭出身同一綜藝節目《我愛黑澀會》，早年曾是演藝圈緊密合作的好友。但近年來兩人互動趨近於零，也鮮少在公開場合同框。隨著小薰因醫療費用糾紛形象受損，《康熙來了》節目中的一段舊片段也再度被網友翻出，內容中丫頭未指名道姓地描述，自己曾遭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1