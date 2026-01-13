萬芳攜手全女性樂團《Everyday Sunday》1／18華山Legacy開唱

萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，共同打造演唱會，巡迴首場將於1月18日在台北華山Legacy開唱，並推出同名單曲〈Everyday Sunday〉作為演唱會主題曲。

這個組合去年誕生，由萬芳擔任主唱，集結三位來自不同音樂領域的女性音樂人，王榆鈞負責吉他、鍵盤、聲響實驗與編曲，賴雅芳以自然流動的節奏打擊，讓音樂更有呼吸感，大提琴手楊庭禎則用溫厚深刻的琴聲，為歌曲增添層次。四人以全新的聲音樣貌，重新詮釋萬芳的音樂，展現成熟、自在又堅定的女性能量。

「壯女們」這個名字，其實來自萬芳的一句玩笑。她看著團員們身形纖細，卻各自背著又大又重的樂器，忍不住笑說：「真的是一群壯女。」這種「壯」，不是外表強悍，而是心裡有力量，能夠獨立、溫柔又篤定地走在自己的路上。萬芳也分享，「最壯的聲音，不一定最大聲，而是來自夠強壯的心。」這場演出以女性創作能量為主軸，四位音樂人透過音樂分享各自的人生故事，希望觀眾能在歌聲與旋律中，找到被理解、被接住的感受。

此次巡演同名新歌〈Everyday Sunday〉，源自萬芳與壯女們練團時，萬芳隨口哼出的「Everyday Sunday～」，洗腦旋律讓大家都忘不了，榆鈞則在當天晚上一下子就完成整首歌曲。萬芳分享，去年大家都經歷了不少生命中的傷心時刻，因此特別想寫一首開心、輕鬆又明亮的歌，旋律洗腦好記，大人小孩都能立刻跟著哼唱。

面對1月緊接的北中南三場專場演唱會，也邀請導演團隊做全方位的節目規劃，全新設計的燈光視覺，首次加入互動開場聊天室，以及準備壯卡、單曲貼紙各式小禮物送給每一位觀眾。

