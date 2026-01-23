萬芳新片被喊媽！ 九孔演老師歎「高估自己能力」

記者潘鈺楨報導／電影《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於台中金典酒店舉行開鏡儀式，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，帶領演員鄒暟澐、滕韋煦、萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如等主創團隊一同出席祈求拍攝順利、票房長紅。台中市政府新聞局副局長陳瑜與台中市影視發展基金會執行長張婉榆也特別到場祝賀，致贈在地名產與飲品，為為寒冬裡開鏡的劇組送上最誠摯的祝福，期盼拍攝一切順利圓滿。

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》以育幼院孩童的故事為起點，講述兩個在育幼院認識的小男孩，在相處的過程中相互理解與成長，並成為彼此間超越血緣親情的兄弟的動人故事。本作從孩童的純真視角出發，藉由兩個孩子的相遇相知，描繪關於親情、成長與承諾的溫暖歷程

曾憑《五月雪》獲金馬獎最佳女配角提名的萬芳，飾演育幼院院長，在戲中被一群小朋友喊叫「范媽」。身為院長的萬芳，幾乎所有場次都會與小朋友對戲，更不乏多場教導控制全院孩童的「大場面」，劇組更特別安排他們到育幼院讀本、一起即興排戲。她自己更蒐集育幼院的相關資料，並拜訪院長了解工作內容跟心得等。

以電影《瘋狂的賽車》、《西虹市首富》等片在華語影壇創造票房笑果的九孔，這次攜手萬芳，飾演育幼院的老師，九孔笑說他多年前曾主持過兒童節目，現在也有一個女兒，原本認為跟小朋友對戲就是小case，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷，而且帶一個小孩跟帶一群完全是不同等級」。

於《刻在你心底的名字》之後再度大銀幕演出的法國型男演員法比歐，這次則與有「香港民選視后」之稱，並獲 TVB 視后的人氣演員李佳芯合作飾演有意收養小孩的外籍夫妻檔，兩人都是首次跟兒童演員合作，事前都有點緊張，法比歐使出跟女兒陪玩的各種遊戲，李佳芯則是瘋狂腦中演練，可以跟他們玩什麼聊什麼熟悉彼此，若送零食會不會不合適。為培養夫妻間的角色默契，兩人還在進組前「先約會」，兩人共進一頓放鬆的晚餐，為彼此的角色進行默契訓練、肢體熟悉練習等準備。

鄒暟澐與滕韋煦飾演本作主角兄弟檔，飾演哥哥的鄒暟澐與導演李權洋才因《什麼都沒有雜貨店》在本屆金鐘獎備受關注，一導一演合作默契絕佳，鄒暟澐更興奮大喊能跟導演再次合作超級開心。身為弟弟的鄒暟澐，笑說自己跟哥哥從小就打打鬧鬧，沒想到在片中反過來要成為哥哥，變成帶著弟弟玩鬧的大哥哥形象很有趣。「我覺得我自己跟角色很像，都很活潑好動，但其實私下很細心，他會觀察別人的一舉一動。」

飾演弟弟的滕韋煦則是獨生子，沒想像過有兄弟姊妹的生活，覺得能藉著拍戲體驗有哥哥的感覺很新鮮。劇中更是他首次挑戰長髮演出，戴上假髮後看著鏡中的自己總感覺很新奇，有趣的是滕韋煦為前部電影《B.I.G》演出時，剃髮以光頭造型演出，這次要挑戰長髮造型，他坦言其實自己有想像過留長髮的樣子，但沒有片中這麼長，還笑說唯一的煩惱是吃飯的時候頭髮會一直垂下來掉進飯裡，邊吃飯還得顧自己的髮型。

該片由曾以《鏡子森林》入圍金鐘最佳導演，並以入選法國克萊蒙費宏影展《銅板少年》、《什麼都沒有雜貨店》等兒少戲劇作品聞名的李權洋導演所執導，本作也是他首部長片作品，李權洋導演表示本作的亮點，是兩個小男孩約定作為兄弟的時刻。「我覺得最難能可貴的是純粹的童真，因為約定是可以被欺騙、被更改、被遺忘的，如果小朋友相信約定就會因此失望，所以我們想呈現出孩子們相處的時光，那些快樂和回憶就是最真實的、最療癒的答案。」

他選在家鄉台中取景拍攝，呈現家鄉的多處特色場地與美景。李權洋透露最初其實沒有特別要在台中拍攝，而此次主場景的光音育幼院成為決定性的因素。「光音是數一數二保留樸質的育幼院，我也是做田調時才知道這個地方，就像冥冥之中一樣，一個意外的緣分讓我能回到家鄉，拍攝自己的第一部長片其實很開心。」