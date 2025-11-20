萬芳昔日唱片大賣卻不快樂 這件事才讓她第一次「舒服」

萬芳（左一）擔任節目嘉賓被贈手工花圈受到熱烈歡迎。 （公視提供）

公視節目《誰來晚餐》第16季本週邀請歌手萬芳擔任來賓，拜訪從臺中移居至臺東、結婚第18年開始用AA制平分家用的麗頴與志恒一家五口，萬芳也在節目中分享從出道至今自我探索的歷程。

《誰來晚餐》本週來賓是歌手萬芳，她以經典歌曲〈猜心〉〈新不了情〉打響知名度，之後跨足廣播、戲劇發展，擁有臺灣三金（金曲獎、金鐘獎、金馬獎）的入圍紀錄。2010年她重返歌壇，以溫暖而富有情感的歌聲，緩緩唱出生命體悟。

萬芳個性低調內向，對去陌生人家作客感到有點困難，但聽聞受訪家庭中的女主人麗頴提到，萬芳近期的專輯作品帶給她生命許多力量，讓萬芳感動表示：「其實這樣子的回饋，也帶給我很多力量，所以我想來看看她；用生命影響生命，其實是一件很美妙的事情。」

萬芳（右3）擔任《誰來晚餐16》來賓。（公視提供）

曾在臺東駐村2個月的萬芳，與同樣喜歡大自然的受訪家庭很有共鳴，得知受訪家庭成員是她的歌迷，萬芳大方分享自出道以來的心路歷程。她以流行歌手身分出道，剛好有連續幾首歌曲被選為當年八點檔戲劇主題曲，專輯也因此熱銷讓她成為暢銷歌手，但她卻發現自己越來越不快樂。

萬芳坦言因為自己的個性，不習慣去上節目宣傳、玩遊戲，但也因此讓她在影視領域找到另一片天。她笑說：「我不習慣以非常主流的方式去呈現我自己，所以當我第一次演戲的時候，覺得好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」

聊起自我探索的經歷，萬芳分享她在成長過程中，也曾遇過強迫自己順應主流的經驗。萬芳天生是左撇子，但從小就被教育要盡量避免跟別人不一樣。因此在剛開始上學時，老師在教導分辨左右手時，要全班同學舉起拿筷子的是哪一隻手時，萬芳表示當時自己雖然遲疑了一下，但還是跟大家一起舉起右手，她分享當下的心情其實很難過。

這個心結到長大後才解開，某次萬芳去上一個催眠課程，才發現原來自己左手的力量一直很想被展現出來。不管是左撇子，或是平常站在舞台上表演，只要發現自己的一點點瑕疵，就很容易過分放大那個不完美，但她經過多年的自我探索，現在學會如何接納自我，並表示：「我在靜坐的時候發現，其實我所認為的瑕疵，它都是我完整的一部分，而真實比完美更有力量！」

《誰來晚餐》全新第16季現正熱播中，每週五晚間9點於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。

