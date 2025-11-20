萬芳曝心路 演戲讓她舒服

萬芳自曝昔唱片大賣卻不快樂 演戲才舒服。

記者戴淑芳∕台北報導

萬芳自曝昔日當歌手，唱片大賣卻不快樂，演戲才讓她第一次「舒服」，「那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」

萬芳擔任公視節目《誰來晚餐》來賓，拜訪從台中移居至台東的歌迷家庭，並大方分享自出道以來的心路歷程。

萬芳自曝，以流行歌手身分出道，專輯熱銷讓她成為暢銷歌手，但她卻發現自己越來越不快樂，「其實我並不習慣以非常主流的方式去呈現我自己，所以當我第一次演戲的時候，我覺得我好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」

廣告 廣告

聊起自我探索的經歷，萬芳坦言，自己其實天生是個左撇子，但從小就被教育要盡量避免跟別人不一樣，但這讓她感覺非常難過。

這個心結到長大後才解開，她經過多年的自我探索，現在學會如何接納自我，「我在靜坐的時候發現，其實我所認為的瑕疵，它都是我完整的一部分，而真實比完美更有力量！」