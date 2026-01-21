萬芳演出前驚傳滑倒 腦袋一片空白「好險人沒有不見」

萬芳前兩天不慎滑倒。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

萬芳和壯女們《Everyday Sunday 每天都是星期天》演唱會日前登場，每位進場的歌迷都能領取一份由「萬芳和壯女們」親手包裝的特別壯卡貼紙包，每包除了有隨機不同的壯女語錄以及代表壯女們的四款不同的鳥兒貼紙，象徵自由與陪伴。為了讓開演前的等待時光更豐富，現場特別設置掃描 QR code 加入即時聊天室，樂迷紛紛掃描上傳上台前的自拍集氣照與心情分享。

面對滿座歌迷，萬芳笑說：「今天如果沒聽到90年代的歌會生氣吧！」看到媽媽坐在第一排支持，她表示超級珍惜和開心。萬芳隨後分享名曲〈猜心〉的動人往事，回憶專輯發行期間，曾在台北租屋處附近的巷子裡，與一名邊走邊唱歌的女孩擦身而過，女孩口中哼唱的正是這首歌。她感性地說：「那個女孩唱歌的畫面，這些年來一直陪伴著我。」並謝謝一路以來彼此陪伴的每一位朋友，現場氣氛溫馨感人。

在演唱〈我們不要傷心了〉之前，萬芳分享前兩天不慎滑倒的驚險經歷，她形容當下腦袋一片空白，清楚感受到「好險人沒有就這樣不見了」，也因此驚覺生命在日常之中其實與死亡如此接近。她提到近期音樂圈好友的離世，讓她更加深刻體會珍惜身邊每一位朋友的重要，這場意外使她感受到「無常總在日常中發生」，並希望將平安與祝福，送給所有到場歌迷。

演唱會現場也正式首唱全新單曲〈Everyday Sunday〉，並宣布新歌MV同步在YouTube首播，隨著台北站圓滿落幕，《Everyday Sunday 每天都是星期天》巡迴演唱會即將移師中南部，萬芳邀請中南部粉絲一同加入「壯女們」，感受音樂所帶來溫暖而美好的能量。

萬芳和壯女們舉辦演唱會。（圖／Legacy Taipei、原點概念提供）

