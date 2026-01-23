萬芳當育幼院長控制大場面 九孔高估自己帶小孩能力

記者王丹荷／綜合報導

最新溫情長片《哥哥可以跟我打勾勾嗎》於臺中金典酒店舉行開鏡儀式，導演李權洋與監製楊志光、黃茂昌、楊中天，帶領演員鄒暟澐、滕韋煦、萬芳、九孔、法比歐、李佳芯、方意如等一同出席；片中萬芳飾演育幼院院長，九孔飾演育幼院的老師，他透露多年前曾主持過兒童節目，現在也有1個女兒，原本認為跟小朋友對戲就是小case，「結果我高估了自己的能力，低估了他們的經歷，而且帶1個小孩跟帶一群完全是不同等級。」

曾憑《五月雪》獲金馬獎最佳女配角提名的萬芳，片中被一群小朋友喊叫「范媽」，鄒暟澐、滕韋煦飾演主角兄弟檔。身為育幼院院長的萬芳，幾乎所有場次都會與小朋友對戲，更不乏多場教導控制全院孩童的「大場面」，劇組更特別安排他們到育幼院讀本、一起即興排戲她自己更蒐集育幼院的相關資料，並拜訪院長了解工作內容跟心得等。

繼《刻在你心底的名字》後再度大銀幕演出的法國型男演員法比歐，與有「香港民選視后」之稱，並獲 TVB視后的人氣演員李佳芯合作飾演有意收養小孩的外籍夫妻檔，2人都是首次跟兒童演員合作，事前都有點緊張，法比歐使出跟女兒陪玩的各種遊戲、李佳芯則是瘋狂腦中演練，可以跟他們玩什麼聊什麼熟悉彼此，若送零食會不會不合適。為培養夫妻間的角色默契，2人還在進組前「先約會」，為彼此的角色進行默契訓練、肢體熟悉練習等準備。

該片由曾以《鏡子森林》入圍金鐘最佳導演，並以入選法國克萊蒙費宏影展《銅板少年》、《什麼都沒有雜貨店》等兒少戲劇作品聞名的李權洋導演所執導，也是他首部長片作品。李權洋導演表示，本作的亮點，是2個小男孩約定作為兄弟的時刻，「我覺得最難能可貴的是純粹的童真，因為約定是可以被欺騙、被更改、被遺忘的，如果小朋友相信約定就會因此失望，所以我們想呈現出孩子們相處的時光，那些快樂和回憶就是最真實的、最療癒的答案。」

對選在家鄉臺中取景拍攝，呈現家鄉的多處特色場地與美景，李權洋透露，最初其實沒有特別要在臺中拍攝，而此次主場景的光音育幼院成為決定性的因素。「光音是數一數二保留樸質的育幼院，我也是做田調時才知道這個地方，就像冥冥之中一樣，1個意外的緣分讓我能回到家鄉，拍攝自己的第1部長片其實很開心。」

《哥哥可以跟我打勾勾嗎》以育幼院孩童的故事為起點，講述2個在育幼院認識的小男孩，在相處的過程中相互理解與成長，並成為彼此間超越血緣親情的兄弟的動人故事。本作從孩童的純真視角出發，藉由2個孩子的相遇相知，描繪關於親情、成長與承諾的溫暖歷程。電影預計於農曆年前完成拍攝、今年年底上映。

鄒暟澐（前排左起）、滕韋煦、萬芳（後排左起）、九孔出席《哥哥可以跟我打勾勾嗎》開鏡。（柒拾陸號原子提供）