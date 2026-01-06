萬芳私下真面目曝光！「壯女」團員笑虧一句 網驚：翅膀硬了

記者徐珮華／台北報導

萬芳2025年攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，由萬芳擔任主唱，王榆鈞負責吉他、鍵盤、聲響實驗與編曲，賴雅芳擔任節奏打擊，楊庭禎則是大提琴手。1月18日於台北華山Legacy舉辦「Everyday Sunday 每天都是星期天」演唱會首場，並推出同名單曲〈Everyday Sunday〉作為演唱會主題曲。

「萬芳和壯女們 One Strong」由萬芳（左起）、王榆鈞、賴雅芳、楊庭禎組成。（圖／原點概念提供）

「壯女們」來自萬芳一句玩笑，她看著團員們身形纖細，卻各自背著又大又重的樂器，忍不住笑說「真的是一群壯女」，這種「壯」不是外表強悍，而是心裡有力量，能夠獨立、溫柔又篤定地走在自己的路上。賴雅芳笑說萬芳其實最不符合「壯女」稱號，「因為她只拿麥克風」，網友紛紛留言說她「翅膀硬了」。

廣告 廣告

至於團內分工，萬芳自稱是「造型設計」；王榆鈞掌握音樂方向與編曲概念，被公認是「鬼點子擔當」；賴雅芳則是負責炒熱氣氛的「開玩笑擔當」；而手拿大提琴、氣質優雅的楊庭禎，私下其實是活潑可愛的「忙內」。

官方釋出一支快問快答影片，意外曝光「萬芳和壯女們」私下輕鬆又逗趣的一面。（圖／原點概念提供）

新歌〈Everyday Sunday〉源自萬芳與壯女們練團時，萬芳隨口哼出的「Everyday Sunday」，超級洗腦的旋律讓大家都忘不了，王榆鈞當天晚上便完成整首歌曲。萬芳分享，去年大家都經歷了不少生命中的傷心時刻，因此特別想寫一首開心、輕鬆又明亮的歌，旋律洗腦好記，大人小孩都能立刻跟著哼唱。

萬芳感性表示，希望透過這首充滿陽光氣息、如花粉般輕盈的作品，陪伴樂迷在日常生活中練習相信自己，也以「輕盈陪伴」形容對這次演出的期待。面對1月緊接的北中南3場專場演唱會，她也邀請導演團隊製作全方位的節目規劃、全新設計的燈光視覺，並首次加入互動開場聊天室，以及準備壯卡、單曲貼紙各式小禮物，送給每一位觀眾。

更多三立新聞網報導

張書豪育兒崩潰了！曝兒「向歐陽妮妮哭訴」心碎喊：希望分到一點愛

62歲洪榮宏包尿布受訪！攝護腺術後2個月 認尿速「跟小孩一樣快」

簡沛恩50歲才知真實身世！驚喊「上演八點檔」重逢至親吐心聲

王祖賢引退真相曝光！息影21年首鬆口 再自爆「曾罹患憂鬱症」

